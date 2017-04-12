Бывший глава «Лотуса» придумал очень злой Land Rover Defender с V8

Итальянское дизайн-ателье Ares Design, основанное бывшим исполнительным директором группы Lotus Cars Дэни Бахаром, совместно с тюнером JE Motorworks подготовили уникальный вариант внедорожника Land Rover Defender. Всего будет выпущено 53 таких машины.

Модификацию разрабатывали в течение года, а основой идеей проекта было представить, как мог бы выглядеть «Дэф», если бы им занималось заводское ателье альянса Jaguar Land Rover — Special Vehicle Operations (SVO).

Внешний вид внедорожника сделали максимально агрессивным: расширили колею и колесные арки, установили металлические бампера, шноркель, лебедку, усиленные пороги, новый капот с дополнительными воздухозаборниками и «зубастые» шины, а патрубки выпускной системы вывели перед задними колесами.

Дорожный просвет «Дэфа» увеличили на 51 миллиметр, а также усилили карданный вал и дифференциалы. Под капотом располагается 286-сильный восьмицилиндровый двигатель, работающий в паре с шестиступенчатой коробкой передач.

Салон будет отделан дорогой итальянской кожей, натуральным деревом, карбоном и алюминием. Изображений интерьера пока нет.

В JE Motorworks и Ares уже приступили к постройке первых машин. Однако компании пока не называют сроки, когда они будут готовы и сколько такие автомобили будут стоить.