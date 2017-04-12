Яркие пикапы RAM 1500 помогут выделиться из толпы

В России, купив пикап, вы будете выглядеть белой вороной ― у нас продажи таких утилитарных автомобилей мизерны. А в Соединённых Штатах они расходятся миллионами — и занимают свыше 18% рынка новых автомобилей в Новом Свете. Одних только моделей Ford F-серии в 2016 году реализовано 820 799 штук. А ведь есть ещё Chevrolet Silverado с результатом 574 876 машин и Dodge RAM, который разошёлся тиражом 489 418 автомобилей. Вот поэтому в модельном ряду каждого из этих производителей есть множество исполнений, которые хоть как-то могут помочь владельцу выделиться из бесконечной вереницы однотипных «траков». На этот раз поговорим о пикапах RAM 1500 в исполнении Sublime Sport и Rebel Blue Streak.

Модель RAM 1500 Sublime Sport доступна только с атмосферным мотором V8 5.7 (401 л.с., 560 Н•м) и в четырёхдверном исполнении Crew Cab по цене от $45 740. Клиентам на выбор предлагаются машины как с задним, так и полным приводом. К дилерам они попадут в мае 2017-го.

Версия Sublime Sport ― хороший способ быть не как все. Всего сделают 3000 таких машин. Отличительные характеристики ― ярко-зелёный цвет, в который окрашены не только кузов, но и решётка радиатора, капот с прорезями и двумя полосками, чёрные логотипы и шильдики, а также легкосплавные алюминиевые диски того же колера. Впервые на Рэме 1500 их диаметр достигает 22 дюймов, хотя это прерогатива заднеприводных модификаций, а машины с полным приводом комплектуются исключительно 20-дюймовыми дисками. В салоне ― чёрная комбинированная обивка кресел, прострочка зелёными нитками на сиденьях, дверях и передней панели, а также надписи Sport на подголовниках.

«В базе» — шесть подушек безопасности, система стабилизации, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и электропривод водительского, бесключевой доступ в салон и мультимедийный комплекс Uconnect с сенсорным дисплеем диагональю 8,4 дюйма, навигацией и камерой заднего вида.

Заказать автомобиль Ram 1500 Rebel Blue Streak американцы смогут уже в мае этого года, а минимальная цена составит $45 095. За синий цвет кузова доплачивать не нужно.

Как версия Sublime Sport, пикап Rebel Blue Streak изначально комплектуется восьмидиапазонным «автоматом». Список оснащения такой же богатый, как у лаймового Рэма.

Вторая спецсерия адресована покупателям пикапа RAM 1500 Rebel, который и без того достаточно редок. В ноябре 2016-го он уже получил эксклюзивную версию Mohave Sand, которую планировали выпустить тиражом 1500 штук. Теперь в линейке появился вариант Rebel Blue Streak. Пикапу отрядили оригинальный синий цвет, а в дополнение можно заказать чёрные решётку радиатора, полоски на капот, колёса и шильдики. Также кузов может быть двухцветным: низы дверей и грузового отсека будут воронёными. Салон полностью чёрный с серой прострочкой, а на дверях и передней панели, включая окантовки дефлекторов вентиляции, есть вставки с анодированным покрытием.