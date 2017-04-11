В России начали выпуск юбилейной Lada 4×4 с кожаным салоном

К 40-летнему юбилею легендарной «старой Нивы» тольяттинцы выпустили специальную версию внедорожника, которая стала самой дорогой Lada 4×4 в линейке. Тираж особой серии будет ограничен.

«АвтоВАЗ» раскрыл все подробности о юбилейной версии Lada 4×4 под названием «40th Anniversary» , подготовленной в честь 40-летия культовой модели. Производство особой серии уже стартовало, а свободные продажи откроются в июне 2017 года. «Старая Нива» в таком исполнении будет выпущена строго ограниченным тиражом в 1977 автомобилей (как нетрудно догадаться, цифра обозначает год начала производства «Нивы») и станет самой дорогой во всей линейке 4х4.

Судя по данным на официальном сайте Lada, стоимость автомобиля составит 558 900 рублей за трехдверную модификацию и 603 900 рублей — за пятидверную.

Цветовая палитра «юбилейной» Lada 4×4 будет состоять из бежевого, красного, белого, терракотового и серо-синего окрасов. А еще часть автомобилей из серии «40th Anniversary» впервые в заводских условиях будет окрашена в камуфляж. Пятнистая поверхность здесь формируется светло-зеленым, темно-зеленым и черным цветами.

Причем, металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляже окрашена черной эмалью, а у других юбилейных «Нив» — в цвет кузова. К тому же камуфляжная Lada 4×4 оснащается черными литыми дисками колес, в то время как остальные — двухцветными черно-серебристыми дисками.

Интерьер «40th Anniversary» тоже будет выделяться среди обычных 4×4. Обивка сидений выполнена из экокожи серого и черного, или бежевого и коричневого оттенков — в зависимости от основного цвета кузова. Камуфлированные «Нивы» опять стоят особняком — здесь будет черный салон с контрастной прострочкой. Кроме этого юбилейной «Ниве» положены «кожаная» обивка руля, текстильные коврики, накладки порогов из нержавейки, а также красно-оранжевое оформление приборного щитка.

Визуально отличить «юбилейную Ладу» можно будет по специальным табличками на передних крыльях и багажной двери. А уникальный порядковый номер автомобиля (от 0001 до 1977) будет размещаться на крышке перчаточного ящика в салоне.

Что касается технической части, то никаких изменений по сравнению с серийными «Нивами» не произошло — под капотом здесь тот же 1,7-литровый бензиновый мотор на 83 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».