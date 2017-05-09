Особенности езды по весеннему снегу на грязевой резине

Спор о том, какая резина больше подходит для зимней езды, вечен. Многие, и не без оснований, считают наилучшим вариантом зимнюю шипованную, некоторым, наоборот, больше нравится так называемая нешипованная липучка. Но когда речь заходит о снежной целине, то споры прекращаются, поскольку определяющим фактором становится состояние снега под колёсами внедорожника. Рыхлый снег начала зимы поддаётся практически любому протектору, кроме летнего. Годятся и грязевая покрышка M/T, и вседорожная A/T, и та же нешипованная липучка. О шипованных зимних колёсах и говорить нечего. Но в начале весны, особенно в марте, в средней полосе нашей страны снег представляет собой особенное препятствие, становясь для многих совершенно непреодолимой субстанцией. Обусловлено это тем, что он успел слежаться и спрессоваться. В течение зимы каждый день на солнышке его верхний слой подтаивает, а ночью замерзает, превращаясь в ледяную корку. Так образуется наст. На него снова падает снег, а потом выглядывает солнышко и процесс подтаивания-замерзания повторяется. За зиму таких слоёв становится довольно много, и снежная целина превращается в своеобразный слоёный пирог. Очень плотный! Чем же интересно такое покрытие? Прежде всего тем, что может образовывать плотную «подушку», по которой вполне можно ехать. Но эта же «подушка» становится непреодолимым препятствием, если провалиться в неё поглубже.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ — ВРАГ ПРОХОДИМОСТИ

Как вы помните из наших предыдущих уроков, высокое давление в шинах помогает быстрее докопаться до твёрдого грунта и зацепиться за него, чтобы продолжить движение. Но в глубоком многослойном слежавшемся снегу этот способ, увы, не работает. Машина или выкапывает под колёсами лунки, в которых беспомощно буксует, или садится на брюхо, или упирается в снег передней частью (бампером или защитой). В любом случае движения нет. Можно, конечно, вспомнить уже предлагавшийся нами способ и начать двигаться назад и снова вперёд, пробивая себе колею. Это, действительно, работает, но только если под снегом не раскисший весенний грунт, в котором машина в конце концов закопается и застрянет окончательно.

Сниженное до 0,5 атм давление позволяет не проваливаться в снег

Рано или поздно, но в снегу вы всё равно застрянете

СНОВА ДРУЖИМ С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Вспомним езду по грязи. Ведь у нас есть старый добрый друг, который может активизировать могучее оружие в лице грязевых покрышек! Это хорошо известное, многократно испытанное пониженное давление. Итак, снижаем давление в покрышках. Извечный вопрос: насколько? Ответ и в самом деле неоднозначен, но в общем и целом, чем больше размер покрышек и глубже снег, тем ниже должно быть давление. В шинах размерностью 30 и больше дюймов давление в 0,4 атм. работает отлично, да и риск разбортировать шину невелик, если, конечно, не делать резких движений рулём, тормозами и правой педалью (особенно одновременно). Причём, если в шинах установлены устройства, предотвращающие разбортирование, можно снижать ещё ниже. Если нет — лучше ограничиться 0,5–0,8 атм. В шинах меньшего размера разумнее будет держать давление чуть выше — 0,8–1,0 атм.

Грязевая покрышка не спасует, когда докопается до раскисшей глины под снегом

Toyo Open Country MT своими агрессивными плечевыми

блоками и боковиной надёжно зацепляется за спрессованый снег

СКОРОСТЬ НАОБОРОТ

Главный девиз правильной и надёжной езды по поверхности слежавшегося снега — очень медленно и плавно. Включаем первую пониженную и, не поворачивая руль на большой угол, медленно закатываемся на целину. Пока не давим правую педаль, машина будет уверенно ползти. Хотите быстрее — можно. Очень плавно нажимаем на правую педаль. Если коробка механическая, быстрым движением включаем следующую передачу; если автомат, коробка сделает это сама. Повторяю: рулём не дёргаем! Нужно остановиться? Выжимаем сцепление, и внедорожник с механикой встанет сам, а с автоматом, думаю, объяснять не нужно — достаточно просто убрать ногу с педали газа. Тормоз если и трогаем, то едва-едва, так как резкое торможение заставит машину «клюнуть» и передние колёса моментально провалятся под наст, после чего снова поехать будет довольно сложно.

Чёткий след протектора говорит о том, что покрышка не буксует в снегу,

значит давление выбрано правильно

Спрессованный снег — тот редкий случай, когда машина может ехать по нему на обычных грязевых покрышках, таких, как наша Toyo Open Country MT, а грязевой протектор даст возможность захватывать мощными боковыми плечами спрессованный снег, создавая надёжный зацеп. Кроме того, грязевая резина уж точно не спасует, если под талым снегом окажется раскисший грунт (а в большинстве случаев так и происходит). Именно поэтому наиболее опытные участники внедорожных вылазок весной предпочитают грязевую резину, даже если снег на полях, и особенно в лесах, ещё не сошёл.

БЕЗ ЛОПАТЫ И ТРОСА В СНЕГ НЕ СОВАТЬСЯ!



Однако рано или поздно, невзирая на наши советы и собственное мастерство, вы застрянете в глубоком тяжёлом весеннем снегу или грязи. А вы помните, что такое застревание? Это когда машина стоит не на покрышках, а частями кузова или шасси опирается на грунт. Ну или в нашем случае — снег. Если под рукой есть вторая машина — воспользуйтесь тросом. Выдерните её назад по своей колее или на протоптанное место. Если нет — копайте. Удалите лишний снег из-под машины в тех местах, где она на него опирается, и ваш внедорожник поедет. Но не газуйте с места, как только автомобиль сможет снова двигаться, помните, что главный фокус езды по талому снегу — медленно и плавно. Наша задача — вновь занять «командную позицию» на поверхности снега и продолжить уверенно покорять целину.