Подержанные Lexus RX450H

Немногим известно, что первый в мире серийный гибридный внедорожник сделали не продвинутые японцы, а консервативные американцы. Это был Ford Escape Hybrid. Да, внедорожного в нём было мало, да, в стране восходящего суши к тому времени гибриды клепали не первый год… Но сам этот факт сильно раздражал потомков самураев.

ЗНАНИЕ — СИЛА

А в чём вообще смысл гибридного автомобиля? Есть ли в нём что-либо, кроме маркетинговых причуд автопроизводителей и прессинга «зелёных»? Есть ли преимущества перед, скажем, малокубатурным и экономичным двигателем внутреннего сгорания с продвинутой системой очистки выхлопных газов? По самим вопросам понятно, что главный бонус следует искать в экономическом и природоохранном полях. В качестве примера возьмём нашего героя — Lexus RX450h, силовая установка которого работает по схеме параллельного гибрида. Двигатель внутреннего сгорания, работающий по циклу Аткинсона–Миллера с длительным открытием впускных клапанов и высокой степенью сжатия, подключается на средних оборотах и выше, практически никогда не молотя вхолостую и избегая самых вредных нагрузок, где ему помогает электромотор. Разгон с места, резкое ускорение, движение в пробке — всё это значительно увеличивает расход топлива и уровень вредных выбросов. Причём происходит это в местах максимальной концентрации людей. А так получается, что мотор в принципе невелик объёмом и экономичен, динамика не теряется, потому что помогает электромотор, выбросы заметно меньше и расход топлива ниже. Это очевидные преимущества гибридов. Менее очевидные, но для нас крайне важные, можно обнаружить, исследуя положение дел на вторичном рынке. Не так давно мне довелось беседовать с владельцем одиннадцатилетней Toyota Prius. Это интересно потому, что тот же по принципу работы силовой агрегат используется в Lexus RX450h. Так вот, самое главное, что я услышал от «приусовода», — он никогда не ломается. То есть вообще! Ну постепенный износ ходовой, ну лампочки, расходники, сколы на кузове — это понятно. Но, что касается двигателя, трансмиссии и электросистем, — всё невероятно надёжно, почти не требует обслуживания и не теряет своих потребительских свойств даже после 300 тысяч пробега. Чтобы узнать, насколько за время эксплуатации упал ресурс батареи, мы с ним попробовали проехать в режиме «Электро» столько, сколько получится. Получилось почти два с половиной километра обычных загородных дорог. Восьмилетний Lexus RX400h, по словам владельцев, проходит почти четыре. Выходит, что после наших зим, обслуживания и рваного городского ритма батарея живее всех живых. Собственно, это всё, чего боятся потенциальные владельцы гибридных автомобилей, но не всё, с чем они могут столкнуться в процессе эксплуатации Lexus RX450h третьего поколения.

Аккумуляторная батарея защищена восьмилетней гарантией

КАК У ВСЕХ

Кроме уникальных «гибридных» проблем, у Lexus RX450h есть и обычные, так сказать, типичные для каждого автомобиля. Связанные разве что со спецификой марки и модели. По ходовой владельцы гибридных японских кроссоверов чаще всего жалуются на стуки в задней подвеске. Вернее всего, это стойки стабилизаторов. В общем-то, копеечные детали (как и их замена), если бы это был не Lexus. Оригинал стоит около 2 тысяч рублей, но можно найти надёжного поставщика и за 800 рублей. В отличие от чисто бензиновых версий на гибридную не ставили пневмоподвеску, что немного снижает стоимость обслуживания. Пружины обойдутся в 28 тысяч рублей за пару, амортизаторы — в 10. Чаще других требует замены и верхний поперечный рычаг задней подвески — изнашивается сайлент-блок. Говорят, его можно отремонтировать в мастерской, но чаще меняют весь рычаг, что обходится сравнительно недорого: около 6 тысяч за рычаг и 4,5 тысяч за замену. Постукивание может идти и от короткой поддерживающей тяги

ступицы, которая стоит от 5 тысяч за оригинал. В остальном, за исключением стоек стабилизатора, до 150 тысяч километров подвеска вмешательства не требует, несмотря на то что она загружена больше обычного, поскольку аккумуляторная батарея уложена над задней осью.

Минимальный дорожный просвет в районе бензобака составляет 180 мм

Передняя подвеска какими-то характерными проблемами не отметилась, хотя любители резкой езды чаще других жалуются на износ ступичных подшипников. Ну и стабилизаторы, куда же без них. И то и другое можно заменить на пробеге чуть за 50 тысяч. Подшипник обойдётся в 3 тысячи за оригинал, и половина этой суммы, например, за Koyo. Стойки стабилизатора обойдутся в 700–800 рублей за деталь. Стук рулевой рейки заканчивается, как правило, заменой наконечников. Это не так дорого, как может показаться, — примерно 5 тысяч за пару. Сама рейка довольно надёжна, но если не следить за сохранностью чехлов, то можно попасть и на замену, а это без малого 40 тысяч рублей без работы!

В качестве трансмиссии на Lexus RX450h ставили вариатор E-CVT. C ним работают и планетарная муфта, соединяющая передний электромотор с двигателем внутреннего сгорания, и стартер-генератор. Вполне надёжная конструкция, несмотря на большое количество узлов. Серийных отказов замечено не было, серьёзных отзывных кампаний тоже. Вариатор позволяет выбирать виртуальные передачи вручную и даёт возможность владельцу решать, в каком из трёх возможных режимов двигаться: экономичном, нормальном или спортивном. Это не считая электрического…

О двигателе ничего особенного сказать нельзя. Несмотря на индекс 450 в названии модели, под капотом гибридного кроссовера установлен 2GR-FE — 3.5-литровый V6. По сути, такой же, как и на RX350, разве что дефорсированный до 249 л.с., за счёт специального рабочего цикла. Привод ГРМ — цепью, которая при замене обойдётся в 5 тысяч рублей. Менять привод надо раз в 150 тысяч километров, и вряд ли придётся делать это чаще, поскольку сама конструкция гибридного автомобиля не позволяет двигателю работать на износ. Вопросы могут возникнуть разве что к форсункам, из-за низкого качества топлива. Заметить это непросто, поскольку и холостого хода у ДВС считайте, что и нет, да и рывки при разгоне компенсируют электромоторы. До 2010 года система подачи масла в систему VVTi грешила подтеканиями, но после замены составной трубки на цельную и массовой сервисной кампании проблема исчезла. Бывает, похрюкивает муфта изменения фаз. Её можно заменить, если раздражает, а можно и не менять. Иногда жалуются на течь помпы, но массовой эта неполадка не стала. Словом, обычный, скучнейший японский мотор, который не может порадовать даже самого любопытного журналиста чем-нибудь страшненьким.

Гибрид готов к бродам и колеям,

но плохо справляется с песком и снегом.

Это понятно — колёса крутит только электромотор

КАК У ВСЕХ

Самой серьёзной проблемой гибридных Lexus RX второго поколения стал внезапный отказ электрической части привода. Точнее, выгорание инвертера системы питания электромотора-генератора. И неважно, происходило это в результате перегрева силовых транзисторных ключей самих по себе или поломки помпы охлаждения инвертора. Важно, что блок или менялся по гарантии/отзывной кампании, или покупался за 700 долларов на Ebay… На Lexus RX450h таких проблем вроде бы нет. Вроде бы — потому что официальные дилеры говорят, что нет, но при этом сервисная кампания по замене инвертеров существует… Дело в том, что в систему охлаждения узла добавили датчиков, которые отключают ток, если нагрузка превышает возможности помпы. Владельцу надо лишь внимательно следить за запасом охлаждающей жидкости в расширительном бачке, ну или хотя бы обращать внимание на индикаторы панели приборов. Задолго до выхода на критический режим об опасности предупреждает сигнал неисправности системы охлаждения. Сама плата инвертера стоит чуть больше 100 тысяч рублей, а весь блок — почти полмиллиона, так что игнорировать сигнал не стоит.

Электродвигателя в Lexus RX450h два. Работают они независимо друг от друга, приводя в действие каждый свою ось. Бывают крайне редкие случаи повреждения корпуса заднего электромотора, поскольку он висит сбоку от дифференциала и ничем не прикрыт. Контрактный редуктор с электродвигателем можно найти за 40 тысяч. Оригинальный новый — втрое дороже. Передний агрегат, новый, оригинальный и готовый к установке, стоит примерно 220 тысяч рублей. Примерно 150 тысяч стоит генератор, который является одновременно и пускачом для ДВС. Сказать, что электромоторы никогда не выходят из строя, нельзя, но отказы столь редки, что характерных проблем не выявлено.

Прежде страшные слова «батарея гибрида» давно уже никого не пугают. И в –36°C она работает, и ресурс в десять лет легко переживает. Я имею в виду основной источник питания, спрятанный под задним рядом кресел и в багажнике Lexus RX450h. Кстати, не стоит заваливать багажом пространство между первым и вторым рядом сидений. Там находятся воздухозаборники системы охлаждения и вентиляции аккумуляторного отсека. Если их перекрыть, то батарея может перегреться и выйти на аварийный режим. Гарантийный срок на весь блок элементов составляет в России восемь лет. Сколько-нибудь частых обращений по поводу отказа аккумулятора не выявлено. Однако следует помнить, что новый аккумулятор обойдётся в стоимость новой «Нивы» — почти полмиллиона рублей.

Гибридные Lexus в начале продаж стоили заметно дороже своих обычных собратьев. Продавались так себе, хотя владельцы быстро понимали, насколько удачен их выбор. На вторичном рынке их с трудом наберётся сотня на страну. Это включая и американские версии, и официально проданные у нас. Стоимость начинается от полутора миллионов. Если вас не пугает гибрид в принципе, вы не ретроград, живёте недалеко от квалифицированного сервиса и не выезжаете на бездорожья тяжелее, чем снежный перемёт в полколеса, — гибридный Lexus

RX450h будет одним из самых удачных приобретений в вашей жизни. И потому, что Lexus, и потому, что гибридный. Да и транспортный налог на него ниже, чем на обычный RX, почти вдвое, поскольку заявленная мощность 249 л.с. считается по двигателю внутреннего сгорания, а не по совокупной. Словом, не автомобиль, а светлое будущее!