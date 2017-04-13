Рассекречен «новый» внедорожник Toyota FJ Cruiser

Компания Toyota намекала на возможность возрождения внедорожника FJ Cruiser еще в прошлом году и даже расщедрилась на один тизер. И вот теперь в сети появились первые фото концептуального прототипа, и выглядит он, мягко говоря, экстравагантно.

Японцы уже запатентовали наименование FT-4X, под которым и был презентован прототип. В последнее время аббревиатуру FT концепты Toyota получают все чаще – она расшифровывается, как Future Toyota. Соответственно, у концепта есть все шансы превратиться в серийную модель.

Toyota FT-4X, созданный в калифорнийской дизайн-студии компании, выполнен с оглядкой на нынешний фирменный стиль марки, однако, реализован он, мягко говоря, достаточно странным путем – особенно экстравагантной выглядит словно бы обрубленная задняя часть внедорожника.

Судя по фотографиям, салон концепта получил некую ультрасовременную отделку повышенной практичности, трансформируемый интерьер и оригинальные мультимедийные решения вроде камеры GoPro, встроенной в боковое зеркало на стороне водителя. А дверь багажника, например, может открываться и вертикально, распахиваясь на две секции, и подниматься вверх

Сообщается, что концепт построен на платформе TNGA — на ней уже выпускают новую Camry и кроссовер CH-R, и с последним FT-4X схож по габаритам. Концепт также снабдили полным привдом и «понижайкой».

Впрочем, можно ожидать, что серийная модель, которую выпустят по мотивам концепта, станет полноценным внедорожником: ранее сообщалось, что возрожденный FJ Cruiser станет «японским ответом» таким моделям, как Jeep Wrangler нового поколения и Ford Bronco, который тоже должен вскоре вернуться к жизни.

Дебютировать концепт должен в ближайшие дни в рамках Нью-Йоркского автосалона.