Представлен совершенно новый Lincoln Navigator

Компании Lincoln хватило единственного тизера, чтобы подготовить публику к премьере своей новинки. Между тем, новое поколение «Навигатора» претендует на звание самого роскошного полноразмерного внедорожника Америки.

Экстерьер нового Lincoln Navigator выполнен в полном соответствии с внешностью прошлогоднего концепта – как и сообщалось ранее, за исключением дверей в стиле «крыло чайки». Платформу же для внедорожника его создатели позаимствовали у нового поколения Ford F-150, «надев» на нее кузов, выполненный по большей части из алюминия.

В итоге новое поколение внедорожника весит почти на центнер меньше, чем ранее. Отмечается, что к выходу готовится и версия с удлиненной колесной базой – в этом исполнении длина «Навигатора» достигнет 5,6 м.

Согласно более ранним сведениям, семиместный внедорожник сохранил свою 3,5-литровую «шестерку» семейства EcoBoost, но, как и ожидалось, ее отдача была увеличена. По официальным сообщениям, она составила «более 400 л.с.», но по другим сведениям, Lincoln Navigator теперь располагает мощностью в 450 л.с. Мотор работает в паре с 10-ступенчатым автоматом концерна Ford. Как именно новая силовая установка повлияла на динамику внедорожника, пока неизвестно.

Lincoln Navigator снабжен особо роскошными передними креслами с электрорегулировками по 30 направлениям, массажем, подогревом и вентиляцией. Мультимедийная система Sync3 получила не только огромный монитор, но и точку доступа в интернет, к которой может подключаться одновременно до 10 гаджетов.

Задние пассажиры располагают двумя 10-дюймовыми мониторами и акустической системой Revel Ultima с 20 динамиками. Кроме того, в список мультимедийных достоинств внедорожника вошли система кругового обзора, проекционный дисплей, 6 портов USB, беспроводная зарядка для смартфонов и ряд других мелочей.

Кроме того, на «Навигаторе» дебютировала новая адаптивная оптика компании Lincoln, которая умеет регулировать ширину светового пучка в зависимости от скорости: чем выше скорость, тем уже луч света. Предполагается, что это застрахует водителя от отражений от, например, дорожных знаков на обочинах, которые могут ослепить пилота.

Наконец, на внедорожнике была реализована новая система хранения грузов в багажнике, включающая регулируемые полки.

Продажи внедорожника Navigator нового поколения компания Lincoln планирует начать осенью нынешнего года. Поставки в Россию не планируются.