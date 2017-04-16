Внедорожник Chevrolet Niva сделали комфортнее

С 17 апреля совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» начнет выпуск автомобилей Chevrolet Niva с новыми опциями, нацеленными как на обеспечение комфорта, так и на преодоление бездорожья.

В комплектации L, LC, GL, GLC, LE и LE+ производитель добавил систему автоматического включения ближнего света при начале движения, обновленную комбинацию приборов с регулируемой подсветкой и USB-разъем для питания мобильных устройств.

В комплектациях с кондиционером (LC, GL, GLC, LE, LE+) теперь в качестве опции предложено охлаждение перчаточного ящика.

Кроме этого, в комплектациях GLC и LE+ появятся многофункциональный подлокотник (его можно трансформировать в подставку под напитки для задних пассажиров), регулировка водительского сиденья по высоте, камера заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида, тонировка стекол задних боковых дверей и задней открывающейся двери.

В комплектациях LE, LE+ будет установлен сапун редуктора заднего моста: это предотвратит заливание картера водой при прохождении бродов и остановке в воде.

Порядок цен на машины с новыми опциями следующий: L — 588 000, LC — 630 000, GL — 670 000, LE — 674 000, GLC — 719 500 и LE+ — 732 500 рублей.