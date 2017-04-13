Самый большой Subaru будет называться Ascent

В Subaru решились, наконец, сделать большую машину с тремя рядами посадочных мест. Но прежде чем утвердить финальный облик кроссовера, японцы выкатили на подиум в Нью-Йорке концепт-кар. Поэтому внешность будущей серийной машины будет несколько отличаться от того, что вы видите на фотографиях — предполагаем, что банальнее станут дверные ручки, зеркала, фары, шины. Зато уже сейчас известно, что имя у кроссовера сохранится то же, что и у представленного шоукара: Ascent в переводе с английского значит подъём, восхождение.

Снаружи облик крупного вседорожника формирует мощная решётка радиатора и сильно раздутые колёсные арки. Внутри мы можем увидеть существенное достижение — полностью новый интерьер, не основывающийся ни на каких предыдущих продуктах Subaru. Дело в том, что японцы давно не делали радикальных обновлений салонов своих моделей, и тем приятнее увидеть что-то действительно новенькое. Можно обратить внимание на разнообразие оттенков отделки (вот бы оно дошло до конвейера!), отсутствие традиционного селектора трансмиссии и забранные единой стеклянной панелью климат и мультимедийку.

О технике известно лишь то, что с традиционным для марки полным приводом будет сочетаться новый бензиновый турбомотор с прямым впрыском и оппозитным расположением цилиндров. Интересна конфигурация семиместного салона: три пассажира в ряд должны ютиться на лавке в багажнике, тогда как на втором ряду установлены два комфортабельных «капитанских» кресла, как в Cadillac Escalade, например. Производство и продажи Ascent стартуют в Северной Америке в 2018 году, а информации о других рынках пока нет.

Напомним, что прежде такой большой машины Subaru не предлагала — самым крупным был кроссовер Tribeca, выпускавшийся в 2005-2014 годах и переживший рестайлинг в 2007. Примечательно, что премьера обновлённой «Трайбеки» случилась также на автосалоне в Нью-Йорке. А сейчас, перед тем, как дать своей новой модели официальное имя Ascent и почти финальный облик, субаровцы несколько лет подряд прощупывали публику концептами серии VIZIV. Ждём серийный продукт, хотя к нам он, очевидно, не приедет.