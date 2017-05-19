Шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

Несколько лет назад принадлежащий концерну Michelin бренд BFGoodrich представил новую шину для внедорожников All-Terrain T/A KO2, которая стала преемницей легендарной модели, ещё в семидесятых годах прошлого века открывшей категорию шин для бездорожья. Покрышка рассчитана на предельно агрессивную манеру движения и испытана в самых экстремальных соревнованиях, включая знаменитую мексиканскую Баху и сложнейшее состязание на выносливость — ралли «Дакар».

Мы, конечно, на лавры «Дакара» не претендуем, поэтому просто обули в эти шины наш редакционный Chevrolet Avalanche и приступили к испытаниям. Уже в процессе шиномонтажа выяснилось несколько занятных моментов. Во-первых, без балансировочных грузиков, мягко говоря, обойтись не удалось. Во-вторых, наклон боковых элементов протектора колёс как бы односторонний и, если ставить их белыми надписями наружу с обеих сторон, он получается несимметричным. Если же добиваться полной симметрии и слева, и справа, то одна из сторон лишается красивых контрастных надписей. Мы выбрали красоту, тем более что официально покрышки ненаправленные и на их проходимость изгиб бокового протектора не влияет.

Сама боковина, благодаря использованию специальной технологии CoreGard, впервые применённой BFGoodrich в спортивной шине Baja T/A KR2, стала на 20 % прочнее (её материал утолщён на 4,5 мм). Понятно, что толщина добавляет покрышке массы — колёса не из лёгких. Зато они показывают превосходную живучесть, а массивные блоки, размещённые в плечевой зоне и переходящие на боковину, способны противостоять повреждениям в наиболее уязвимых местах. Пробить такое колесо почти нереально!

Да и в целом All-Terrain T/A KO2 стала более долговечной за счёт использования нового состава резиновой смеси, доработанного для снижения абразивного износа. Даже на тяжёлом пикапе после пяти тысяч километров пробега колёса лишь слегка прикатались, с них исчезли литники, а протектор остался на уровне практически нового. Производитель утверждает, что на гравийном покрытиишина ходит в два раза дольше, а на асфальтовом — процентов на 15. Наверное, этому можно верить.

Есть некоторые нововведения и по части вездеходности и управляемости. Переменный шаг блоков плечевой зоны обеспечивает больше манёвренности и проходимости на мягком грунте и в глубоком снегу. Рассекатели между блоками предотвращают забивание водоотводных каналов грязью и грунтом, а дополнительные стенки блоков плечевой зоны улучшают сцепление на каме-

нистых и грязевых поверхностях, особенно при езде на пониженном давлении. Те, кто уже успел опробовать KO2, подтверждают её возросшую эффективность и на грязи, и на снегу. Причём на снегу это даже заметнее. Хотя удивляться тут особенно нечему, ведь шина обладает маркировкой 3PMSF (снежинка на фоне трёх пиков). Такой знак указывает на пригодность к эксплуатации в зимних условиях и КО2 вполне можно использовать в регионах, законодательство которых требует ездить зимой только на зимних шинах.

Мы тоже накатали на этих колёсах не одну тысячу километров по снегу, льду и обледеневшей грязевой колее. Сравнили их сцепление в тёплую и холодную погоду. Надо признать, шипованные зимние колёса справляются с гололёдом лучше, но и КО2 при умелом использовании ведут себя вполне предсказуемо и стабильно. Что касается внедорожных заездов по теплу, то и без обозначения М/Т для большинства экспедиционно-рыболовных нужд их хватает с головой. И сочетать комфортное движение по асфальту с возможностью смело с него съезжать шины умеют. При этом из-за медленного износа протектора сцепление новых колёс не слишком отличается от обкатанных.

В целом модель BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 заслуживает исключительно положительных оценок. Учитывая всесезонность и долговечность, она может стать хорошим выбором для тех, кто не хочет переобуваться дважды в год и готов поступиться скоростью и эффектными виражами в пользу проходимости и ресурса.