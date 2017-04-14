Обзор летних шин для внедорожников

Несмотря на дату на календаре, летний сезон уже наступил,

а значит пришло время задуматься о выборе подходящих колёс. Хорошо известно, что внешний образ машины на пятьдесят процентов создаётся правильно подобранным комплектом шин и дисков. но, помимо решения эстетических вопросов, выбор резины определяет и условия эксплуатации автомобиля. Поэтому сегодня речь пойдёт о самых актуальных предложениях шин, которые подойдут любому современному внедорожнику, независимо от его размера, класса и цены

BRIDGESTONE DUELER H/P 680

Шины, в первую очередь ориентированные на автомобили премиум-класса. Их назначение —асфальтовые дороги. Они отлично держат трассу и не боятся колейности. Технология AQ-compound сохраняет эластичность материала независимо от пробега, что значительно улучшает управляемость и снижает уровень шума. Шины Dueler H/P 680 не спасуют и перед грунтовкой на выезде из дачного посёлка, но на большие внедорожные подвиги они не рассчитаны. Для каждодневной эксплуатации подходят идеально, ездовые характеристики ограничены только возможностями самого автомобиля.

BRIDGESTONE ECOPIA EP850

Удачная модель от японской компании, претендующая на роль правильного выбора для ежедневной асфальтовой эксплуатации. Эта модель обладает асимметричным рисунком протектора, состоящим из пяти продольных рёбер, объединённых четырёхугольными блоками. Весьма оригинальная конструкция снижает сопротивление качению и улучшает динамику разгона. Довольно жёсткая, благодаря чему обеспечивает отменную управляемость. Любое бездорожье противопоказано — боится боковых порезов. Обладает хорошим накатом на асфальте, что позволяет экономить топливо.

GENERAL GRABBER HTS

Производитель делает акцент на повышенной износостойкости этой модели. За основу взят симметричный рисунок протектора с широкими канавками для отвода воды. В результате на высоком уровне находится сопротивляемость аквапланированию. Шина довольно мягкая, что положительно сказывается на комфорте — стыки и мелкие выбоины сглаживаются самой шиной, оставляя подвеске более крупные неровности. Отлично подойдёт для полноразмерных внедорожников и кроссоверов, съезжающих с асфальта в исключительных случаях.

GOODYEAR EFFICIENT GRIP

Шины обеспечивают прекрасную управляемость на мокром асфальте, даже во время резких перестроений сохраняя максимальный контакт с дорожным покрытием. Не боятся колейности и до 60 км/ч практически бесшумны. Впрочем, на больших скоростях они тоже не досаждают шумами.

На бездорожье совершенно бесполезны: рисунок протектора типично асфальтовый, и даже на грунтовке нужно быть готовым к плохому сцеплению. Отличаются большим, по сравнению с конкурентами, весом, но нивелируют это великолепной устойчивостью на трассе.

CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6

Шина, предлагающая отличный компромисс между спортивным характером, безопасностью и экологичностью. По сравнению с предыдущим поколением в PremiumContact 6 значительно изменён состав резины (добавление диоксида кремния обеспечивает короткий тормозной путь на мокрой дороге). Асимметричный рисунок протектора с продуманной системой плечевых зон обеспечивает отличную управляемость на всех видах покрытий.

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

Модель асимметричных шин от Goodyear, предназначенная для высоких скоростей и асфальтовых трасс. На сухом покрытии ведёт себя очень предсказуемо. Мягкий состав резины гасит многие мелкие неровности, не подпуская их к подвеске. Правда, за счёт мягких боковин велика вероятность проколов. Также нужно быть осторожным при форсировании луж и вообще при езде по мокрым поверхностям: шины подвержены аквапланированию и довольно быстро всплывают.

HANKOOK VENTUS ST

Шина для высоких скоростей и быстрых ускорений. V-образный рисунок протектора обеспечивает хорошую управляемость на сухом асфальте, а также быстро отводит воду. Усиленный корд повышает устойчивость в поворотах и предохраняет боковину от складывания.

В конструкции использована резина очень высокой плотности, что положительно сказывается на сроке службы.

HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33

Состав резины позволяет шинам успешно противостоять мелким неровностям и другим дефектам дорожного полотна. Шумность на уровне конкурентов. Из-сказывается. Хорошо переносят водные процедуры и стойко сопротивляются аквапланированию. Крепкая боковина позволяет уверенно снижать давление и добиваться большей плавности хода.

MAXXIS S-PRO

Хорошая альтернатива дорогостоящим моделям именитых брендов. Обладают асимметричным рисунком протектора, который обеспечивает стабильную управляемость как на сухом асфальте, так и на влажном покрытии. Предназначены для высокоскоростных автомобилей — индекс скорости V (до 240 км/ч). Центральные канавки спроектированы таким образом, чтобы противостоять деформации при боковой нагрузке, — это положительно сказывается на прохождении поворотов.

KUMHO CRUGEN HP91

Эта модель предназначена для внедорожников премиум-класса. Хорошо переносит колейность. Кроме того, стыки асфальта не передаются на кузов, а поглощаются самой шиной. Из недостатков—проблемная балансировка. Правда, по заявлениям дилеров, после обкатки вес балансировочных грузиков снижается до 50–80 г. Хорошее соотношение цены и качества за счёт не самой известной марки-производителя.

KUMHO SOLUS KL21 Отличительные черты—низкий уровень шума, экономичность и износостойкость. Специальный состав резины позволяет передвигаться при температурах до минус 10—резина не дубеет и сохраняет сцепные свойства с дорогой. На больших скоростях подвержена аквапланированию. За пределами асфальта быстро замыливается и теряет способность к самоочищению. Боится колейности на дороге, и на высоких скоростях нужно быть бдительным. MICHELIN CROSSCLIMATE Одна из самых действительно всесезонных шин, которая хорошо управляется как на сухом асфальте, так и на скользких покрытиях. Состав резины позволяет безопасно ездить при любых температурных режимах — от минус 25 до плюс 35. Особенность этой модели — направленный рисунок протектора, который эффективно отводит воду. Шина немного шумная, но в целом это разумный компромисс между управляемостью и комфортом. MICHELIN LATITUDE CROSS Шины позволяющие эксплуатировать внедорожник за пределами города. Хорошо ведут себя на мокрой траве и песчаных покрытиях. На асфальте отличаются стабильностью, но в колее требуют постоянных подруливаний. Начинают шуметь уже при 60 км/час, поэтому для чисто городского использования вряд ли подойдут. Наилучшим соотношением асфальта и просёлка будет 70/30. NITTO NT420S Конструкция блоков протектора этих шин построена таким образом, чтобы максимально увеличить пятно контакта с дорогой. Такое решение улучшает манёвренность и устойчивость на высоких скоростях. Обладают агрессивным дизайном, который будет выделять ваш внедорожник из общего потока. Вряд ли подойдут для использования на скользких типах покрытий (глина, мокрая трава) — занос в поворотах наступает довольно рано, хотя и прогнозируемо. NITTO NT421 Похоже, проектируя рисунок этих шин, японские инженеры очень старались. За счёт особенной системы канавок, выводящих воду за пределы протектора, улучшена управляемость на влажных покрытиях, а также снижен уровень шума при движении. Рисунок асимметричный, максимально улучшающий тяговые и тормозные характеристики на асфальте. Широкая гамма типоразмеров позволит поставить NT421 практически на любой автомобиль.

NOKIAN HAKKA BLACK SUV

Шины для безопасной езды на высоких скоростях и с максимальными ускорениями. Усиленная боковина защищает от проколов и порезов. В каркасе использованы арамидные волокна, повышающие устойчивость резины к разрывам. Дизайн канавок SilentGroove снижает температуру шины, а также предотвращает появление гула. Hakka Black SUV хорошо противостоят эффекту аквапланирования за счёт разветвлённой сети канавок в плечевых зонах.

NOKIAN HAKKA BLUE SUV

Система диагональных канавок сокращает тормозной путь на мокрых покрытиях и отвечает за стабильность и предсказуемость поведения машины на высокой скорости. Материал шины изготовлен с использованием усиливающих элементов. Это повышает износостойкость и сохраняет качественное сцепление на сухом асфальте. Корд укреплён арамидными волокнами — в лучших традициях Nokian.

NEXEN ROADIAN HP

Одна из лучших шин по соотношению «цена — качество». Хорошо сопротивляется аквапланированию и за счёт состава резины смягчает мелкие неровности. Рекомендуется использовать только в тёплое время года и на твёрдых покрытиях, так как с понижением температуры сцепление стремительно ухудшается. Даже на лёгком бездорожье протектор быстро замыливается. Из достоинств — износостойкость и хорошие показатели по шуму.

NEXEN NFERA RU1

Имеют хорошо проработанную систему отвода воды, что задерживает момент начала аквапланирования. Довольно шумные, но это компенсируется устойчивостью на трассе и хорошими тормозными свойствами. Во время резких поворотов может быть валкой за счёт мягких боковин. Легко балансируется и обеспечивает хорошую плавность хода.

NEXEN ROADIAN HTX RH5

Рисунок протектора имеет выраженные продольные канавки, благодаря которым сохраняется устойчивость автомобиля на больших скоростях. Боковые грунтозацепы практически отсутствуют, поэтому съезжать с асфальта нужно аккуратно. Нешумные. Устойчивые на мокрой дороге за счёт продуманной системы водоотведения. Каркас шины усилен, поэтому в скоростных поворотах боковина не складывается.

NOKIAN ROTIIVA HT

Балансируется с минимальным использованием балансировочных грузиков (до 5 г на колесо). Стабильно ведёт себя на асфальте на средних скоростях. Не шумит. При съезде с твёрдого покрытия быстро замыливается и теряет сцепные свойства, но предсказуемо ведёт себя на грунтовке. Большое количество поперечных прорезей улучшает поведение машины при активном маневрировании. Отвод воды из протектора осуществляется очень быстро, поэтому торможение на скользких покрытиях максимально эффективно.

NOKIAN NORDMAN S SUV

Хорошо управляются на скользких покрытиях и после обкатки значительно меньше шумят. Часто проблемно балансируются (до 100–150 г груза на каждое колесо). Причём первое время балансировку лучше проверять каждые 500–1000 км. За счёт большого количества ламелей и канавок хорошо самоочищается как от воды, так и от грязи и мокрого песка. Обладают усиленным кордом и предназначены прежде всего для полноразмерных внедорожников.

PIRELLI PZERO

Комфортные шины, не досаждающие шумом на скоростях до 110 км/ч. Дальше шум немного усиливается, но всё равно остаётся в пределах разумного. Предназначены для скоростных внедорожников премиум-класса. Обладают отличными тормозными характеристиками, а особенности конструкции каркаса обеспечивают равномерный износ. Отличительная черта — усиленная боковина, которая оберегает дорогостоящую покрышку от повреждений о некачественное дорожное покрытие.

PIRELLI SCORPION ZERO ASIMMETRICO

Достаточно жёсткая резина с предсказуемым поведением даже на снежном покрытии. Балансируется малыми грузами, отлично держит дорогу на большой скорости. Хорошо проходит повороты, сравнительно износостойкая. Из минусов — довольно шумная, что особенно ощутимо на автомобилях со слабой шумоизоляцией. Плохо переносит колейность. Качество изготовления на высоте, процент заводского брака минимален.

ROADSTONE ROADIAN HT

Отлично подойдёт тем, кто часто выезжает за город: прочности и сцепных свойств протектора достаточно для поездок по любым грунтовым дорогам. В грязи быстро замыливается, но на асфальте хорошо держит курс и проходит повороты. Шумновата по сравнению с конкурентами. Хорошее соотношение цены и качества для замены заводских шин. При заезде на препятствия в городе есть шанс повредить боковину, особенно если заезжать не под прямым углом.

ROADSTONE ROADIAN HP

Неплохой вариант для тех, кто время от времени покидает каменные джунгли. Заявлена как всесезонная, но больше подходит для летнего использования. Практически не шумит на асфальте и хорошо держит дорогу на скорости. На грунтовой дороге неплохо самоочищается и сохраняет сцепные свойства. Износостойкость на высоте — без особых проблем выдерживает три сезона. Боковины выполнены из прочного материала, что позволяет парковаться вплотную к бордюрам без риска повреждений.

ROADSTONE NFERA RU5

Неплохой вариант для городской эксплуатации, с редкими выездами на грунтовую дорогу. За счёт мягкого состава резины шины сглаживают большую часть мелких неровностей. При аналогичных ездовых характеристиках стоит дешевле европейских аналогов. На больших скоростях хорошо держит дорогу, не требуя частых подруливаний. Помимо Индонезии, выпускаются также в Китае, поэтому рекомендуется обращать внимание на маркировку производителя.

YOKOHAMA GEOLANDER H/T G056

Относительно тихая модель шин, одинаково хорошо управляется как на сухом, так и на влажном покрытии. Изначально разрабатывалась для североамериканского рынка, но позднее её продажи начались и в Европе. Особенность конструкции протектора — большое количество ламелей, которые обеспечивают надёжное сцепление с дорожным полотном.

YOKOHAMA PARADA SPEC-X

Рекомендована для использования на высокоскоростных внедорожниках. Отличается устойчивостью при ускорении и без труда переносит колейность. Из особенностей — не самая прочная боковина, с большой вероятностью повреждения при неосторожной парковке. Мягкий состав резины позволяет сглаживать мелкие дорожные неровности. В стремительные повороты входит с небольшим визгом, но цепко держит автомобиль на траектории.

TOYO PROXES ST3

Отличный выбор для городской эксплуатации: хорошо держат дорогу и управляются. Балансируются с минимальными грузами, что сказывается на устойчивости

на высоких скоростях. Имеют свой оригинальный звук при езде по асфальту — издают не гул, а шелест. Традиционно для японской резины обладают повышенной износостойкостью. Боковины не отличаются особой мягкостью и берегут покрышку от случайных повреждений.