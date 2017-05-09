Шины Nokian Rockproof

Предыдущая попытка Nokian выйти на рынок шин категории М/Т закончилась не слишком удачно. Но оказалось, что это была лишь разминка, и вот теперь знаменитый бренд представил Rockproof

Мир давно стал глобальным, поэтому первые тесты произведённых в России новых финских шин Nokian Rockproof проходили в Южно-Африканской Республике. И первыми на красных африканских грунтах новинку опробовали журналисты из США, Германии и России. Странно, что не было австралийцев, ведь основные потребители шин М/Т — это как раз Северная Америка, Австралия и Россия. Европа, несмотря на любовь к автомобильным путешествиям,

от массового увлечения офф-роудом далека из-за территориальных особенностей: там попросту негде ездить. Уже из названия модели Rockproof становится понятно, что главный удар будет нанесён по огромному североамериканскому рынку. При этом ни в Америке, ни в Европе никого не удивляет надпись Made in Russia на боковине: почти все типоразмеры шин будут выпускаться на заводе во Всеволожске.

По внешнему виду рисунок протектора Nokian Rockproof близок к ставшему классическим рисунку BFGoodrich Mud Terrain KM1. Сразу оговоримся: ожидать сверхпроходимости от новых шин в лесовозной колее или на глине не стоит — всё же это не Simex, а, скорее, универсальная шина с заметным грязевым акцентом. Главной её особенностью является боковина, усиленная арамидными волокнами. Это фирменная разработка Nokian, которая обеспечивает прочность колеса на появление грыж и повреждений при ударах и наездах на препятствия. По сути, финский арамид — это аналог кевлара, который повсеместно применяется для укрепления боковин автомобильных шин.

Ещё одна особенность Rockproof — это наличие удалителей камней почти по всей протяжённости канавок протектора. Удалители выглядят как выпуклые валики на дне канавки. И надо сказать, это работает! Мы внимательно наблюдали за состоянием протектора и всегда обнаруживали застрявшие камни только в тех местах, где этих утолщений не было. В сравнении со стоящими на одной из наших машин модели Nokian Rotiiva AT Plus без удалителей шина Rockproof практически не забивалась застрявшими камнями.

Nokian — продукт финских инженеров, а потому предусматривает возможность ошиповки и зимней эксплуатации. Естественно, это не полноценная зимняя резина, но для зимних экспедиций возможность ошиповки и особый состав резины, позволяющий её зимнее использование, будут несомненным плюсом.

Пришло время сказать несколько слов о практических испытаниях. Начало сезона дождей в ЮАР — это не ливень в Тверской области. Подмокший за ночь грунт с восходом солнца быстро подсыхает, и даже забитый протектор уверенно тащит машину вперёд. Так что адекватного сравнения с мягкими и липкими российскими грунтами не выходит, хотя общее представление получить можно.

Набор тестовых покрытий состоял из бетонных спусков, каменистых подъёмов, естественных и искусственных грязевых ванн и песка в имитирующем пустыню ангаре. Автомобили для тестов оказались очень разными: Dodge RAM 1500, Toyota Hilux ArcticTrucks, Toyota Fortuner и в качестве альтернативы Land Rover Defender на А/Т колёсах. Кстати, сначала по законам жанра он ехал не хуже автомобилей, обутых в Rockproof. Однако, стоило нам найти хорошую лужу в естественных условиях, как Defender клюнул носом в грязь и, кроме как ходом, выйти из неё не мог, в отличие от своих М/Т собратьев. Гораздо интереснее оказались песчаные трассы в закрытом от солнечного света и осадков ангаре. Конечно, тепличные условия ангара не позволяют полноценно оценить возможности шины, к тому же в полностью накачанном состоянии. По уверениям местных инструкторов, снижение давления до 2 атмосфер является ездой на низком давлении, а 1,5 атмосферы — что-то из области фантастики. Когда мы попросили стравить колёса до 0,5 атмосфер, на нас смотрели как на клиентов клиники для душевнобольных. Кстати, Nokian Rockproof оказалась не такой мягкой, как мы ожидали. На половине атмосферы шина заметно сплющилась, но пятно контакта на ровной поверхности не слишком изменилось. Вероятно, всё дело в жёсткой, с арамидными волокнами, боковине.

Осталось проверить, насколько шумит резина на асфальте, и для этого теста подходила только Toyota Fortuner. Все остальные автомобили сами производили больше шума, чем любая шина, особенно на скоростях выше 100 км/ч. Nokian Rockproof шумит, как и должна шуметь нормальная М/Т (это же не Super Swamper Trxus). При этом назойливого воя или запредельного шума протектора нет, и в целом по звуку она, скорее, напоминает злую А/Т, а не резину класса Mud-Terrain.

Итак, в не самых объективных условиях Nokian Rockproof показали себя на отлично. Впрочем, особых чудес ждать не нужно: взлететь на них на Эльбрус или объехать застрявший ГАЗ-66 по лесовозке будет непросто. Однако можно уверенно сказать, что на рынке внедорожных шин появился ещё один серьёзный игрок. Остаётся дождаться их появления у нас и опробовать на реальном российском офф-роуде.