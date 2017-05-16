Что вы знаете о Республике Северная Осетия – Алания? Скорее всего, ничего. Даже её правильного названия…

Вобщем, это идеальная ситуация для того, чтобы отправиться во внедорожную экспедицию за впечатлениями и артефактами туда, где никто и никогда не был. Благо в Осетии есть на что посмотреть и где покататься — места там вполне достойны полного привода и при этом достаточно безопасны.

От Москвы до раскинувшейся своей большей частью на северных склонах

Главного Кавказского хребта Северной Осетии — чуть больше 1 700 км.

Пара дней пути — и вы там, где возник и распространился по всей

Европе один из самых древних и загадочных народов — аланы

От Москвы до раскинувшейся своей большей частью на северных склонах Главного Кавказского хребта Северной Осетии — чуть больше 1 700 км. Пара дней пути — и вы там, где возник и распространился по всей Европе один из самых древних и загадочных народов — аланы. Центр их цивилизации до сих пор остаётся здесь, на Кавказе, и, что самое удивительное, в маленьких горных селеньях по-прежнему живы вековые верования, обычаи, рецепты и ритуалы. И всё это можно увидеть, попробовать, потрогать, а во многом и поучаствовать. Было бы желание!

Село Дунта. Живописное место на берегу речки Даргонком

Комунта. Самое высокогорное село Осетии

Посёлок-призрак Садон. Алагирское ущелье. Высота 1 250 м

В августе 2016 года команда «Дух свободы» совершила по Северной Осетии этнографическую экспедицию и даже сняла об этом фильм, финальная часть которого скоро появится на журнальном YouTube-канале. А пока, накануне летнего сезона автопутешествий, мы хотели поделиться впечатлениями от маршрута и донести до читателя главную мысль: в Северную Осетию надо обязательно съездить!

Самое удивительное — это, конечно, осетинские обычаи и тот факт, что они сохранились до наших дней. Причём повсеместно! Например, тосты, которые поднимают по старшинству. К сказанному каждый сидящий за столом должен добавить что-то от себя, но «в тему», передавая слова тоста следующему. И так до самого младшего, который завершает ритуал словами: «Уважаемые старшие! Ваш тост дошёл до нас», — и это сигнал поднимать следующий бокал. Таких речей и бокалов десятки, поскольку традиция живёт со времён, когда праздники длились по многу дней. Кстати, пьют в Осетии не только вино. Здесь продаётся и удивительный напиток с не похожим ни на что вкусом — осетинское пиво. То, что послабее, меньше двух градусов — сладкое и похоже на квас. То, что покрепче, около трёх — горьковатое и по вкусу ближе к обычному пиву. Пиво в Осетии имеет сакральное значение, и без него не обходится ни одно крупное застолье. Причём живущие в горах варят его сами, а горожане и туристы покупают этот напиток в магазинах. За счёт невысокой крепости и присутствия дикого хмеля местное пиво пьётся мягко и легко.

На первоначальном этапе использование шин М/Т в осетинской экспедиции не планировалось из-за большого количества длинных асфальтовых участков. Но, когда партнёр нашего проекта компания Toyo Tires предложила проверить свои Open Country M/T в дальней поездке, пообещав их комфортное поведение на асфальте, мы решили попробовать. Точнее, так, с большими сомнениями решили попробовать. И, проехав тысячи километров, надо признать, что специалисты Toyo Tires нас не обманывали. Конечно, М/Т — не дорожная резина и соперничать с ней по части комфорта на трассе им сложно, но и большой разницы с поведением All-Terrain мы не заметили. О внедорожных и горных участках и говорить нечего: шины прочные, протектор от камней и горных пород не режется и не повреждается, проколов тоже не было. На глине шины показывают отличные результаты и позволяют ехать по колее без перегазовки, в том числе и в горку. У них хорошо развиты боковые грунтозацепы, что здорово помогает выходить из колеи и защищает от повреждений острыми камнями. Протектор глубокий и достаточно крупно нарезанный, чтобы происходило самоочищение от грунта и колёса не замыливались. Резиновая смесь подобрана со знанием дела — колёса крепко держатся за мокрый асфальт в дождь, и эффекта аквапланирования не возникает.

А утром от больной головы спасают две следующих традиции: относительно небольшая крепость местного алкоголя — араки (в среднем 27 градусов) и обильная натуральная еда с обязательными, ставшими знаменитыми осетинскими пирогами. Но не тем их жалким подобием, которое в столицах привозят разносчики пиццы, а настоящими — минимум тремя давонджинами (с листьями черемши и осетинским сыром) или кабускаджинами (с измельчённой капустой и сыром) — в честь Бога, солнца и земли.

Праздник Мады Майрам (Богоматерь, Мать Мария).

Зругское святилище

Уаллагкомское ущелье. Дзуар — святилище,

посвященное небесному покровителю

Однако самый опасный для путешественника обычай — не выпускать гостя из-за стола. Будет трудно и сложно, но, чтобы узнать не только кухню Осетии, вырваться от гостеприимных хозяев придётся. Алания — маленькая республика, где всё рядом. С хорошей картой и проходимой машиной за две недели можно увидеть настоящие чудеса, которых в других местах просто нет.

Начните путешествие из лагеря на берегу Терека у села Чикола. В первый же день вас ждут два головокружительных объекта. Пеший, овеянный нехорошими легендами, но дьявольски красивый Ахсинти хед (Чёртов мост) над семидесятиметровой бездной ущелья реки Урух. И рядом с ним бесплатный автомобильный аттракцион, как будто специально оставленный для сумасшедших водителей, — пятидесятиметровый участок дороги по краю пропасти, в объезд туннеля. Дух захватывает, но благодаря бетонным ограждениям — вполне безопасно.

Перевал Саварафиаг. Высота 2 555 м

Национальный парк «Алания» уже на въезде искушает гостей выбором. Налево от последнего магазина начинается дикая часть Дигорского ущелья со всего тремя, но зато какими, сёлами. Камунта — самое высокогорное из них (2 100 м), там можно поговорить о жизни со старейшинами и насладиться нереальными видами на все 360 градусов. Загадочный Галиат — живой потомок города прошлых эпох, с целыми кварталами многовековых башен и неразгаданными петроглифами. И Дунта, главная достопримечательность которой — дом главы сельского поселения Алана Байшангурова на въезде. Это и неформальное турбюро, и театр, и магазин, и музей, и ресторан — как раз то самое страшное место, где уже не вырвешься из-за стола, если всё-таки поддался уговорам и присел «на минуточку».

Выдающиеся места для посещения в этой части Северной Осетии: единственный на Кавказе замок «Фрегат»; святилище Наны Задалесской, по легенде в XIV веке спасшей осетинский народ от истребления; раскопки «Города мастеров» — самого большого из найденных поселений кобанской культуры (V–IV век до нашей эры) и склепы-усыпальницы у села Лезгор — красивое, но не слишком приятное место с тяжёлой энергетикой. Особенно если знаешь его историю. Во время эпидемий в эти склепы-усыпальницы приводили или приносили больных и замуровывали, оставляя лишь одно маленькое окошко, к которому ставили пищу. Дальше всё просто: пока еда исчезает, её носят, если остаётся — значит, всё кончено. Жёстко, но другого выхода в те времена не было.

На высоте 1 800 м — турбазы и гостиницы, даже ресторан с Wi-Fi есть. А выше на 2 500 м — самый быстротающий ледник Тана и романтические Таймазинские водопады «Три сестры». Но дойти до них можно только пешком, что, кстати, на автомаршруте бывает полезно. Дальше, к воспетому бардами Цею (Цейскому ущелью), ведут две дороги. Сто двадцать километров асфальта через города Дигора и Ардон (на этом пути одна радость — бассейн «АкваДон» с суперполезной горячей щелочной минеральной водой, стоимость посещения — 100 рублей с человека) или двенадцатикилометровый офф-роуд через перевал Саварафиаг с выездом сразу к трём неформальным североосетинским достопримечательностям. Первая — для экстремалов и к посещению обычными туристами не рекомендована. Это заброшенные, но с сохранившимся оборудованием свинцово-цинковые рудники в селении Верхний Згид. Две других — сюрреалистичные посёлки Садон и Галон с домами, начинающимися со второго этажа (первые этажи в 2002 году засыпала грязью взбесившаяся Чёрная река). Нереальность происходящего усиливают живущие здесь люди, которые выходят на улицу по лестницам, перекинутым через ограждения балконов. Остановиться имеет смысл в альплагере Цей под горой Монах, откуда одинаково легко добраться до самого почитаемого в Северной Осетии древнего святилища Реком и до двух фуникулёров, поднимающих туристов на высоту 2 400 м к леднику «Сказка».

Перед началом экспедиции на нашу ведущую машину мы установили шины Toyo Open Country A/T в штатном для Mitsubishi Pajero Sport размере 265/70 R16. Выбор резины класса All-Terrain был обусловлен смешанным типом дорог Осетии, большими асфальтовыми перегонами и отсутствием серьёзных грязевых и болотных участков. Выбор полностью себя оправдал, и на трассе резина показала себя очень хорошо: невысокий уровень шума, отличное сцепление на высоких скоростях и устойчивость к колейности. Впрочем, проверку на участках бездорожья шины выдержали не менее достойно, не получив ни грыж, ни порезов. А благодаря их высокому профилю остались целы и диски. При умелой работе педалью газа колёса хорошо самоочищаются и продолжают цепляться за скользкий грунт. Также стоит отметить их отличную работу на мокром асфальте. Стойкость к аквапланированию (вкупе с постоянным полным приводом) позволила без ущерба для безопасности не снижать скорость даже в сильный дождь, что крайне важно в жёстком графике любой экспедиции.

Третье сосредоточение осетинских чудес — Куртатинское ущелье с выездом к туннелям Кармадона. В этой части Алании вам встретятся: самая высокогорная и одновременно самая южная православная обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, выдающийся памятник истории Дзивгисская пещерная крепость XIII века и пятьдесят Мидаграбинских водопадов, среди которых — самый высокий в Европе (по оценке National Geographic) Большой Зейгалан (750 м).

мы хотели поделиться впечатлениями от маршрута и донести

до читателя главную мысль: в Северную Осетию надо обязательно съездить!

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Самое высокогорная и самая южная православная обитель

на территории России

А завершить экспедицию имеет смысл достопримечательностью, благодаря которой Северная Осетия попала во все мистические путеводители мира. Некрополь Даргавс — самый большой на Кавказе «город мёртвых» (около 95 склепов) и самое древнее осетинское кладбище. Его часто сравнивают с египетской Долиной фараонов. Очень необычное место, оставляющее ощущения, которые трудно описать словами. Среди местных о нём ходит множество мифов, но все они сводятся к тому, что живым оттуда никто не возвращался…

В конце — ещё несколько практических замечаний. С проживанием и размещением в Осетии ситуация двойственная. Там, где есть туристы, есть отели и турбазы. Но их мало и в сезон с местами напряжённо. Надо либо заранее бронировать, либо полагаться на случай, чего в горах никто не делает. Да и сервис, честно признаться, до швейцарских горных курортов чуть-чуть не дотягивает, хотя цены уже вполне сопоставимы. Поэтому рассчитывать лучше на собственное снаряжение, благо возможностей поставить палатку предостаточно. Если вам будут рассказывать, что разбить лагерь можно только на территории баз — не верьте. Достаточно чуть отъехать от цивилизации — и мир у ваших ног. Причём в прямом смысле слова. Ручьёв и речек с чистой водой достаточно, дикого зверья нет, безлюдно и безопасно.

Даргавс — город мёртвых.

Некрополь, не имеющий аналогов в мире

и насчитывающий около ста склепов

Асфальтовые дороги чудесны, но есть два нюанса, и они требуют повышенного внимания. Первая проблема — чёрные коровы, которые ночью спят на чёрном асфальте. Неприятные для всех встречи машин туристов с животными — обычное дело. Вторая сложность — осыпи и обвалы. Сошедший камнепад перегораживает дорогу, и приходится ждать, пока её расчистят. Такое случается не часто, но запас времени в графике движения надо иметь.

Теперь о самом главном во внедорожной экспедиции — об осетинском офф-роуде. Здесь он в формате лайт: грязи практически нет. На перевалах встречается глина, которая после дождя раскисает и замыливает резину, но это мелочи. Тут важно подобрать правильные шины. В нашем случае таким выбором стали покрышки Toyo Open Country A/T и M/T, на которых и был пройден маршрут. Все дороги, включая перевалы, легко преодолеваются на любом автомобиле повышенной проходимости. Местные вообще носятся по серпантинам на заниженных «Приорах», а в горы на заготовку сена ездят на моноприводных «ГАЗелях». В нашей экспедиции было семь внедорожников: два Mitsubishi Pajero Sport и L200, УАЗ «Патриот», Land Rover Discovery 3, шестиметровый Dodge RAM 2500 и два ГАЗ «Соболь 4х4». В итоге все везде проехали.

Основная сложность на горных серпантинах — геометрическая проходимость машины в узких поворотах. Маневрировать задним ходом над обрывом — отдельное удовольствие.

Второй момент, который надо учитывать: на высотах выше 1 000 м, а здесь это повсеместно, бензиновым двигателям начинает не хватать воздуха. Ничего страшного, но тяга и динамика становятся хуже. В остальном автопутешествие по Осетии приятно и безмятежно.

Считается, что летний туристический сезон в горах Северной Осетии начинается с 15 июня, хотя большинство объектов туристской инфраструктуры работают круглогодично, обеспечивая зимним отдыхом горнолыжников, а летним — альпинистов.

Так что приезжайте в Аланию, не пожалеете! Только отправляйтесь в экспедицию хотя бы двумя машинами, чтобы, «если что» — было кому помочь. Всё-таки к горам, пусть и самым красивым, надо относиться серьёзно.