Безопасные поездки на мотовездеходах

В прошлом номере журнала мы говорили об особенностях и правилах управления квадро-циклами. Сегодня речь пойдёт о мотовездеходах

Прогресс, как известно, на месте не стоит. И, появившись на свет как сугубо утилитарные машины, мотовездеходы за последние десять лет прошли путь от маломощных помощников в крестьянских хозяйствах до современных и энерговооружённых транспортных средств.

ДОЛОЙ ЛЕГКОМЫСЛИЕ!

С технической точки зрения классический мотовездеход, оснащённый закрытой или открытой кабиной, мало отличается от обычного квадроцикла. Если не принимать в расчёт сугубо спортивные модели, у него сходная с ATV силовая установка и классическая вариаторная трансмиссия, он точно так же может передвигаться на заднем приводе или в режиме 4WD. Но, в отличие от квадроцикла, водитель и пассажиры сидят в нём рядом, на обычных сиденьях в закрытом кокпите, оснащённом к тому же дугами безопасности. Управление газом и тормозом в мотовездеходе ножное — педалями, и руль классический, автомобильного типа. Кроме того, для расширения утилитарно-прикладных возможностей за кабиной расположен небольшой кузов, позволяющий перевозить грузы.

К сожалению, на первый взгляд кажущаяся абсолютной защищённость водителя и пассажира привела к тому, что часть несознательных владельцев стала пренебрегать элементарными правилами безопасности. И это большая ошибка! Возьмём, к примеру, экипировку. Конечно, в таком мотовездеходе применение наколенников и жёсткой защиты торса — вопрос индивидуального выбора водителя. Но, несмотря на наличие крыши и защитных дуг над вашей головой, использовать шлем нужно обязательно! Причём он непременно должен быть сертифицирован и застёгнут! Куртку, брюки, перчатки и обувь необходимо выбирать исходя из погодных условий. А вот от всего остального вас смогут защитить системы безопасности самого мотовездехода.

И, конечно, не стоит забывать о том, что садиться за руль такого транспортного средства вы можете, лишь обладая соответствующим водительским удостоверением. В первом случае это корочки тракториста-машиниста категории А1, которые подтверждают ваше право на управление машинами самоходного типа, если в паспорте на транспортное средство написано, что это снегоболотоход или мотовездеход. Во втором случае это обычные, выданные госавтоинспекцией автомобильные права с открытой категорией В1, позволяющие управлять трициклами и квадрициклами (именно квадрициклами) объёмом двигателя более 50 см3 и полной массой менее 550 кг, если документы на ваш мотовездеход подтверждают именно этот статус транспортного средства.

ПРОСТЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Управлять полноприводным мотовездеходом гораздо проще, чем классическим квадроциклом. Если у вас есть навыки пилотирования любого моторизованного транспорта, то вы, несомненно, справитесь с этой задачей. Впрочем, даже если подобного опыта у вас нет, освоить подобную технику — дело пятнадцати минут. Сев на водительское место, вы увидите перед собой самый обыкновенный руль, поворачивая который вы и управляете вашим мотовездеходом. Слева от руля расположен переключатель режимов работы трансмиссии, и, как и на квадроцикле, можно выбрать задний привод, полный привод или полный с блокировкой дифференциала. Справа от руля находится селектор, похожий на ручку управления автоматической коробкой передач с режимами H — движение вперёд на повышенной передаче, L — понижающая передача, N — нейтраль и R — задний ход. В районе ног вы найдёте две педали: левая, большая по размеру, отвечает за торможение, а правая — за открытие дроссельной заслонки.

Для того чтобы начать движение на мотвездеходе, необходимо нажать педаль тормоза и повернуть ключ в замке зажигания. После того как двигатель завёлся, нужно определиться с тем, на каком приводе вам предпочтительнее ехать, перевести селектор в положение Н, отпустить педаль тормоза и нажать на газ. То есть сделать примерно то же, что и в обычном автомобиле с автоматической коробкой.

Для того чтобы остановиться, достаточно просто нажать ногой на левую, тормозную, педаль. Как видите, ничего сложного. Но за кажущейся простотой таятся некоторые опасности, которые могут закончиться травмами водителя, пассажира или, что ещё хуже, отправить их на больничную койку.

Рычаг управления трансмиссией, ручной тормоз и

замок зажигания компактно расположены справа от руля

Большой ручкой управления передним дифференциалом

on-command пользоваться просто и удобно

ТРАДИЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ещё со времён легендарного Rhino мотовездеходы Yamaha стали синонимом безопасности и надёжности, воплощённых в металле. И с этими постулатами вряд ли поспорят даже самые фанатичные поклонники спортивных машин класса SSV с моторами объёмом в один литр. Яркий представитель нового поколения утилитарно-прогулочных машин Yamaha Viking дебютировала на рынке в 2014 году. Кроме совершенно новой платформы, она удивила публику тремя полноценными местами в кокпите. При строительстве её силовой установки за основу был выбран знакомый четырёхтактный одноцилиндровый четырёхклапанный двигатель объёмом 686 см3. Этот впрысковый мотор от обновлённого квадроцикла Grizzly работает в паре с вариатором. Но перед установкой в Viking его основательно модернизировали, увеличив мощность во всём диапазоне оборотов. Характер мотора заметно поменялся. Теперь двигатель отдаёт все свои 47 лошадиных сил плавно и прогнозируемо. Он оборудован катализатором и отвечает самым жёстким экологическим требованиям.

Для снижения центра масс машины, большего удобства обслуживания двигателя и лучшего его охлаждения силовая установка расположена под грузовой платформой, прямо за сиденьями. Для её ремонта достаточно просто поднять кузов. Доработали и вариатор (CVT), что позволило увеличить ускорение на низких скоростях и помогло добавить мощности в среднем и высоком диапазонах оборотов.

Но, возможно, все эти технические изыски, с точки зрения простого пользователя, не так уж интересны. Самое интригующее — это новая компоновка мотовездехода. Салон Viking 700 — трёхместный. Причём спинка центрального сиденья наклонена на 5 градусов назад, что уменьшает вероятность соприкосновения плечами всех трёх седоков. Также была добавлена регулировка сиденья водителя вперёд и назад (по 45 мм в любую сторону от стандартного положения). Приборная панель комплектуется большим перчаточным ящиком, четырьмя подстаканниками и специальным двухуровневым поручнем. Слева от рулевого колеса расположен переключатель режима работы переднего дифференциала on-command. Это огромный и очень удобный манипулятор, позволяющий выбирать режимы работы трансмиссии на ощупь, не отвлекаясь от вождения. Остальные органы управления — зажигание, рычаг переключения передач и «ручник» — объединили в одну зону и расположили на приборной панели справа от рулевого колеса.

И в конце нашего урока ещё раз повторим: делая первые шаги в увлекательный мир полноприводных мотовездеходов, в первую очередь помните о соблюдении правил техники безопасности. Выбирайте в напарники надёжную, проверенную технику — и вам совершенно точно не придётся скучать.

В любом случае стоит запомнить несколько простых правил техники безопасности. Это минимизирует возможные последствия вашего неразумного поведения за рулём: