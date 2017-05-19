Утилитарный Polaris Sportsman ACE

Мы не знаем, как охарактеризовать этот тип транспорта. Что это — мотовездеход с автомобильной кабиной или сайд на одного человека?

Компания Polaris остаётся единственным крупным производителем, который выпускает одноместные сайды, хотя спрос на эту продукцию в последние годы стабильно растёт (о чём свидетельствует постоянно увеличивающаяся модельная линейка). Надо сказать, что ещё на этапе разработки конструкторы Sportsman ACE столкнулись со сложнейшим вопросом: как обеспечить устойчивость транспортного средства с внушительной кабиной и узкой квадроциклетной колеёй? Не ответив на него, двигаться дальше было просто невозможно. И только после того, как проблема устойчивости была героически решена, последовало снятие внутренних ограничений на максимальную скорость и мощность двигателя. В результате модельная линейка Sportsman ACE почти сразу разделилась на две ветви: более мощные машины с 900-кубовыми моторами отошли к разряду спортивных, а менее прыткие «пятисотки» основали утилитарный класс. О нём мы сегодня и поговорим.

С одной стороны, они похожи на обычные квадроциклы, и их габариты (ширина 1220 мм) позволяют и между деревьев проехать, и в кузов большинства пикапов поместиться. С другой — наличие полноценного каркаса даёт водителю ощущение полной безопасности, и за руль таких машин с большой долей вероятности сядут даже те, кто ни за что не согласится кататься на квадроцикле или байке.

В малом классе сегодня производятся модели АСЕ 500, 570 и 570 SP. Каждая из них имеет трансмиссию с автоматически подключаемыми передними колёсами, стоит лишь забуксовать задним. У самого престижного — АСЕ 570 SP — есть система торможения двигателем, очень полезная на длительных спусках. Ходовая часть машин пятисоткубовой серии представляет собой гибрид из деталей квадроцикла и сайда. Задняя подвеска стандартная IRS. Спереди у моделей АСЕ 500 и 570 обычный макферсон, а у топового АСЕ 570 SP — двойные А-образные рычаги с солидным ходом 230 мм. Внешние отличия тоже есть: у младших серий в качестве дверей — сетки, а у старшей — жёсткие конструкции с замком. Впрочем, всевозможные комфортные опции дают о себе знать и лишним весом — плюс 20 кг. Но этим вполне можно пожертвовать, получая взамен регулируемый руль, сиденье с боковой поддержкой, меньший радиус разворота, лучшую обработку препятствий и более привлекательную окраску.

Модели Polaris АСЕ 500, 570 и 570 SP очень удачно сочетают в себе плюсы квадроцикла и сайда и подойдут не только любителям динамичных мотопрогулок на природе, но и отлично справятся с работой утилитарного транспорта с большим внедорожным потенциалом.