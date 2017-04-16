Jeep раскрыл дизайн семиместного гибридного кроссовера

Компания Jeep опубликовала изображения концептуального кроссовера под названием Yuntu, публичная премьера которого состоится на следующей неделе в Шанхае. Прототип получит три ряда кресел, открывающиеся навстречу друг другу двери и гибридную силовую установку с возможностью подзарядки батарей от бытовой сети.

Подробной информации о концепте пока нет. Предполагается, что этот автомобиль станет предвестником будущей серийной модели, которую американский производитель уже разрабатывает.

Однако будущий семиместный вседорожник, видимо, будет предназначен только для китайского рынка. Производство машин развернут на совместном предприятии китайской компании GAC и альянса FCA в городе Чанша.

Ранее также предполагалось, что у «Джипа» в Китае может появиться удлиненная модификация Cherokee, который компания уже производит в этой стране. КНР является вторым по величине рынком сбыта для Jeep, и компания сейчас стремится расширить на нем свое присутствие.