Американцы открыли тюнинг-ателье для «УАЗов»

Компания Devolro, базирующаяся в Майами, объявила об открытии дочерней фирмы Devolro UAZ, которая будет заниматься исключительно работой с «УАЗами». Вместе с тем тюнинг-ателье попросило помощи у поклонников — советов и рекомендаций, которые помогут «быстрее разобраться и найти правильный путь к усовершенствованию внедорожной легенды России».

В сообщении говорится, что ателье провело встречу с компанией «Соллерс», в рамках которой был разработан определенный план действий. В начале лета 2017 года в мастерскую фирмы отправятся шесть новых UAZ Hunter и три подержанные машины. Первые доработанные варианты будут показаны осенью текущего года.

В Devolro заявили также о планах сделать UAZ популярным брендом не только в странах СНГ, но и далеко за их пределами.

В 2015 году американская компания, основанная Эдуардом Орловым, сообщала о намерении через два года начать продажи модернизированного «Патриота» с полностью переделанной технической начинкой. Тогда был назван примерный ценник — 35 тысяч долларов — и первые подробности.

В частности, тюнинговый вариант «Патриота» предполагалось оснащать двумя новыми двигателями на выбор (четырехлитровым бензиновым и трехлитровым турбодизелем), механической коробкой передач либо «автоматом», а также улучшенными раздаткой, мостами, интерьером и так далее.

Более всего ателье известно масштабными проектами доработки Toyota Tundra.