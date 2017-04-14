Первые подснежники или скоро «Мотовесна»

Совсем скоро, 21–23 апреля в павильонах 2 и 11 КВЦ «Сокольники» состоится IV международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна–2017». Организаторы обещают на одной площадке мотоциклы всех крупных мировых производителей: Aprilia, Bajaj, BMW, Ducati, Harley–Davidson, Honda, Indian, KTM, Moto Guzzi, Kawasaki, Suzuki, Triumph, Yamaha и многих других. Почти все запланировали премьеры новых моделей. Впервые в России можно увидеть Harley–Davidson Road King Special, Moto Guzzi MGX–21, KTM 1290 Super Adventure и другие новейшие мотоциклы. Квадроциклы и другую внедорожную технику покажут BRP, Polaris, Yamaha. Экипировку, запчасти и тюнинг на «Мотовесне–2017» представляют как небольшие нишевые производители, так и гиганты индустрии: Akrapovic, Ohlins, Shoei, Alpinestars. На XI Московское Международное Custom & Tuning Show, которое пройдёт на «Мотовесне–2017», заявлено около 40 ателье и свыше 60 мотоциклов. Они поборются за звание лучшего кастома страны и путевку в европейский финал чемпионата мира по кастомайзингу AMD Custom Bike World Championship. Ожидается битва гигантов постсоветского пространства: специально к «Мотовесне» готовят свои премьеры чемпионские команды Юрия Шифа, Сергея Мальцева и Александра Фетисова. Объективность судейства обеспечивает международное жюри, в состав которого входит легенда американской мотоциклетной фотографии Майкл Лихтер, а также один из организаторов крупнейшей европейской мотовыставки EICMA.

На «Мотовесне» интересно будет всем, приходите с детьми. Грандиозное спортивно–развлекательное шоу пройдёт на открытых площадках парка «Сокольники». На специально подготовленных трассах выступят триалисты, стантрайдеры и фристайлеры во главе с легендарным Алексеем Колесниковым. В парке оборудованы места для Wheelie–машины, боксерского ринга и других аттракционов с доступом для всех желающих. На сцене с минимальными перерывами будет играть живая музыка. В рамках фестиваля культуры 50–х годов состоится концерт российских исполнителей рок–н–ролла, танцевальные мастер–классы, выставка антикварной техники. В парке оборудована детская зона, где будущие мотоциклисты на беговелах проедут по уменьшенному варианту шоссейно–кольцевой трассы. Въезд и парковка для двухколёсного транспорта на территории парка бесплатные.