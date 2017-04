Mitsubishi Pajero IV возвращается на российский рынок

Компания Mitsubishi объявила о возобновлении продаж Pajero четвертого поколения в России. Начальную версию внедорожника, который теперь будет предлагаться только с бензиновым трехлитровым мотором, оценили в 2 749 000 рублей.

Поставки модели на российский рынок прекратились в 2016 году. Предположительно, это было вызвано решением фирмы не тратить средства на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако впоследствии была принята поправка, согласно которой автомобили с действующим Одобрением типа транспортного средства можно ввозить без этого оборудования.

Вернувшийся в РФ Pajero будет доступен в трех комплектациях: Intense, Instyle и Ultimate. Во всех случаях под капотом окажется 174-сильный V6 в паре с пятиступенчатым «автоматом». До этого для модели также был доступен дизель 3.2 и бензиновая «шестерка» 3.8

Базовая комплектация предполагает наличие подогрева передних сидений, ксенона, двух подушек безопасности и ESP. Салон будет тканевым. В более дорогих версиях появится до шести подушек безопасности, кожаный салон, водительское сиденье с электроприводом, камера заднего вида, мультимедийный комплекс и блокировка заднего дифференциала.

Цены на Mitsubishi Pajero 2017 модельного года

Pajero IV 3.0 Intense AT — 2 749 000

Pajero IV 3.0 Instyle AT — 2 820 990

Pajero IV 3.0 Ultimate AT — 2 949 990

Продажи модели 2017 года японской сборки начнутся в мае.