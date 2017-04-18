Новый кроссовер Mazda CX-5: российские спецификации

В базе Росстандарта появилось «Одобрение типа транспортного средства» на японский кроссовер Mazda CX-5 2017 модельного года. Этот документ подтверждает, что автомобиль прошел обязательную сертификацию и соответствует техническим нормам Таможенного союза. А главное, что ОТТС раскрывает технические спецификации модели для нашего рынка.

Итак, новый Mazda CX-5 пока будет представлен в России исключительно с двумя бензиновыми двигателями семейства Skyactiv. Базовый 2,0-литровый мотор развивает налогововыгодную мощность149,6 л.с. и может сочетаться как с передним, так и с полным приводом, а также с механической или автоматической трансмиссией.

Более мощный двигатель объемом 2,5 л теперь развивает 194 л.с. (вместо прежних 192 л.с.) и будет доступен только в сочетании с полным приводом и автоматом. Судя по документам Росстандарта, в список стандартного оснащения попадут передние фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, шторки безопасности, кондиционер, система динамической стабилизации ESP, подогрев передних сидений, электроприводы стекол и зеркал, а также обязательная система вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс».

Среди дополнительных опций заявлены система слежения за разметкой, мониторинг «мертвых» зон, датчики давления в шинах, информационно-развлекательная система с навигацией, подогрев ветрового стекла и задних сидений, электропривод крышки багажника и многое другое.

Российские продажи нового Mazda CX-5 должны стартовать летом 2017 года, а производство кроссовера традиционно будет запущенно на заводе Sollers во Владивостоке.