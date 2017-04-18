Полностью рассекречена внешность новейшего кроссовера Citroen

Предполагается, что в Китай компания Citroen привезет полностью готовый к серийному производству вседорожник. В этом случае, судя по фотографиям, новому французскому кроссоверу обеспечена весьма эффектная и динамичная внешность, в том числе благодаря развитым выштамповкам, оригинальному силуэту и броским цветным вставкам в оформлении кузова.

Citroen C5 Aircross должен стать прямым конкурентом Nissan Qashqai, но, не исключено, основную ставку французы сделают на более высокий уровень оснащения. Во всяком случае, на фотографиях интерьера хорошо различимы не только кожаная отделка, но и ряд мультимедийных решений, включая полностью цифровую панель приборов (предположительно, созданную на основе i-Cockpit от Peugeot) и внушительный сенсорный экран на центральной консоли.

Кроме того, можно предположить, что вседорожник получит автоматическую коробку передач и некую систему распределения крутящего момента – управлять ею можно будет при помощи поворотной шайбы на центральном тоннеле, на которой отчетливо видны пиктограммы нескольких режимов движения.

Правда, это не гарантирует появления у С5 Aircross полного привода: система Grip Control применяется французами и на переднеприводных моделях. Однако, вполне возможно, вседорожник все же снабдят приводом на все колеса в дорогих комплектациях.

Ожидается, что все недостающие подробности Citroen обнародует на следующей неделе в ходе демонстрации кроссовера на Шанхайской выставке.