У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая

В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2

Кроссовер китайцы соорудили из хэтчбека Chery Very: взгляните на фотографии — инженеры взяли кузов легковушки, к которому «прилепили» новый передок и пластиковый обвес. Шасси осталось прежним, но клиренс увеличен до приличных 186 мм. Привод только передний, так как задняя полузависимая подвеска непригодна для создания версий 4х4.

По габаритам китайский Chery Tiggo 2 напоминает отечественную Lada XRAY: длина «китайца» — 4 200 мм, ширина — 1 760 мм, высота — 1 570 мм (аналогичные параметры «Лады» — 4 165, 1 764 и 1 570 мм, соответственно). Зато багажник «Тигго» больше и, согласно паспортным данным, вмещает 420 литров против иксреевских 360.

Единственный двигатель Chery — бензиновый полуторалитровый атмосферник мощностью 106 л.с., к которому может быть пристыкована 5-ступенчатая механика или классический 4-диапазонный автомат. Последний, если верить форумам владельцев Tiggo, ведёт свою родословную от не самой надёжной французской коробки DP0.

Поставлять новинку на российский рынок планируется непосредственно из Китая. В начальной комплектации Comfort, которая располагает двумя подушками безопасности, АБС, обогревом передних сидений, полным электропакетом, кондиционером, магнитолой и легкосплавными колесами стоит 760 тысяч рублей.