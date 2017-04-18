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Новости   18 апреля 2017    12

Skoda продемонстрировала свой первый электрокроссовер

Компания Skoda рассекретила концепт под незамысловатым названием Vision E. Несмотря на откровенную простоту имени, прототип купеобразного кроссовера демонстрирует сразу несколько возможных путей развития марки.

Во-первых, кросс-купе демонстрирует возможное направление эволюции фирменного дизайна, который в будущем может стать еще более угловатым и агрессивным. Кроме того, само появление концепта служит намеком на намерения Skoda пополнить свою линейку спортивным внедорожником. Skoda Vision E отличается внушительной колесной базой (2 850 мм), оригинальным решением задней части, отсутствием средних стоек кузова и эффектной светодиодной оптикой. Кроме того, он получил «умные» кресла – они автоматически поворачиваются на 20 градусов навстречу пассажиру, когда тот открывает дверь, а после посадки возвращаются на место.

Во-вторых, Vision E недвусмысленно намекает на стремление Skoda выпустить серийный электромобиль. Концепт снабжен электрической силовой установкой, делающей его самой мощной «Шкодой» в истории марки – она развивает 306 л.с. Максимальная скорость, которую может набрать концепт, составляет 180 км/ч, зато без подзарядки он в состоянии преодолеть до 500 км. Вероятнее всего, серийное кросс-купе, как и концепт, будет построено на платформе MEB концерна Volkswagen, созданной специально для электромобилей.

Наконец, в-третьих, прототип фиксирует исследование инженерами Skoda беспилотных технологий: он оснащен автономной системой управления третьего уровня, то есть может самостоятельно передвигаться в городских пробках и на скоростных магистралях, а также способен самостоятельно отыскивать место для парковки и занимать его.

«Живая» демонстрация концепта состоится на этой неделе в рамках Шанхайской выставки, а в серии кросс-купе с электродвигателем может появиться ближе к концу десятилетия. В целом же Skoda планирует к 2025 году располагать как минимум пятью моделями с той или иной степенью электрификации.


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