Skoda продемонстрировала свой первый электрокроссовер

Во-первых, кросс-купе демонстрирует возможное направление эволюции фирменного дизайна, который в будущем может стать еще более угловатым и агрессивным. Кроме того, само появление концепта служит намеком на намерения Skoda пополнить свою линейку спортивным внедорожником. Skoda Vision E отличается внушительной колесной базой (2 850 мм), оригинальным решением задней части, отсутствием средних стоек кузова и эффектной светодиодной оптикой. Кроме того, он получил «умные» кресла – они автоматически поворачиваются на 20 градусов навстречу пассажиру, когда тот открывает дверь, а после посадки возвращаются на место.

Во-вторых, Vision E недвусмысленно намекает на стремление Skoda выпустить серийный электромобиль. Концепт снабжен электрической силовой установкой, делающей его самой мощной «Шкодой» в истории марки – она развивает 306 л.с. Максимальная скорость, которую может набрать концепт, составляет 180 км/ч, зато без подзарядки он в состоянии преодолеть до 500 км. Вероятнее всего, серийное кросс-купе, как и концепт, будет построено на платформе MEB концерна Volkswagen, созданной специально для электромобилей.

Наконец, в-третьих, прототип фиксирует исследование инженерами Skoda беспилотных технологий: он оснащен автономной системой управления третьего уровня, то есть может самостоятельно передвигаться в городских пробках и на скоростных магистралях, а также способен самостоятельно отыскивать место для парковки и занимать его.

«Живая» демонстрация концепта состоится на этой неделе в рамках Шанхайской выставки, а в серии кросс-купе с электродвигателем может появиться ближе к концу десятилетия. В целом же Skoda планирует к 2025 году располагать как минимум пятью моделями с той или иной степенью электрификации.