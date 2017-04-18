Chery превратила Tiggo в брутальное кросс-купе Поделиться

Экстравагантная внешность концепта, наделенного динамичным профилем, развитыми колесными арками и полностью светодиодной оптикой, подкреплена минималистичным оформлением интерьера. Салон Tiggo Coupe почти лишен физических кнопок – они сохранились лишь в компактном блоке управления климатической установкой. В интерьере применены сразу два монитора, расположенных на передней панели – судя по всему, один из них выполняет функции приборной панели. Примечательно, что ни один из мониторов не ориентирован на пассажиров. Кроме того, внедорожный спорткар снабжен оригинальными, весьма экстремальными передними креслами.

Ни о габаритах, ни о технических характеристиках Chery Tiggo Coupe пока не сказано ни слова, но, судя по патрубкам выхлопной системы, концепт оснащен традиционным двигателем внутреннего сгорания. По сообщениям местной прессы, самый мощный мотор, которым располагает Chery на данный момент, при объеме в 1,5 л развивает 147 л.с., и, если компания возьмется за доведение проекта до серийной стадии, возможно, китайцы разработают для кросс-купе что-то более крупное и мощное.

В случае, если Tiggo Coupe доберется до конвейера, кроссовер может стать самым дорогим представителем линейки Tiggo. В данный момент таковым считается вседорожник по имени Tiggo 7 с тем самым полуторалитровым турбомотором, цена которого достигает 160 000 юаней (чуть менее 22 000 евро). Соответственно, с серийным вариантом Tiggo Coupe компания Chery может попытаться прорваться в тот рыночный сегмент, в котором доселе представлена не была.