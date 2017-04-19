IV-я международная выставка МотоВелоЭкспо-2017 г.Минск, 23-24 апреля

Друзья!

Совсем скоро стартует IV-я международная выставка «Мотовелоэкспо» + «Кастом и тюнинг шоу» 2017!!!

В программе!

— Республиканское открытие мотосезона

— Стантрайдинг

— Выставка автомобилей

— II-ой Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов

— II-ой Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу велосипедов

— Велотриал

— Конкурсы на велосипедах BMX

— Скейтбординг (музей скейтбординга с уникальными экзеплярами!)

— Воркаут

— Живая музыка!

— тату, барбершоп

— многое-многое другое!

Ждем вас: 23 апреля с 10.00 до 20.00; 24 апреля с 10.00 до 18.00

Более подробная информация и программа здесь: http://www.motoveloexpo.by/ru/programma

Стоимость:

Полный входной билет — 6 бел. руб. (возраст 12+)

Билет для тех, кто в экипировке (мото, вело), по предъявлению водительского удостоверения категории А — 4 бел. руб.

Детский билет (от 5 до 12 лет) — 3 бел. руб.

Дети от 0 до 4 лет — свободный вход!