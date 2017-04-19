IV-я международная выставка МотоВелоЭкспо-2017 г.Минск, 23-24 апреля

Друзья!
Совсем скоро стартует IV-я международная выставка «Мотовелоэкспо» + «Кастом и тюнинг шоу» 2017!!!
В программе!
— Республиканское открытие мотосезона
— Стантрайдинг
— Выставка автомобилей
— II-ой Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов
— II-ой Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу велосипедов
— Велотриал
— Конкурсы на велосипедах BMX
— Скейтбординг (музей скейтбординга с уникальными экзеплярами!)
— Воркаут
— Живая музыка!
— тату, барбершоп
— многое-многое другое!
Ждем вас: 23 апреля с 10.00 до 20.00; 24 апреля с 10.00 до 18.00
Более подробная информация и программа здесь: http://www.motoveloexpo.by/ru/programma
Стоимость:
Полный входной билет — 6 бел. руб. (возраст 12+)
Билет для тех, кто в экипировке (мото, вело), по предъявлению водительского удостоверения категории А — 4 бел. руб.
Детский билет (от 5 до 12 лет) — 3 бел. руб.
Дети от 0 до 4 лет — свободный вход!