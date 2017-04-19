Chevrolet показала китайцам сверхадаптивный кроссовер

Компания Chevrolet продемонстрировала в Шанхае свой новый вседорожный концепт, который получил название FNR-X. Он развивает идеи футуристичного прототипа FNR 2015 года, приближая их к реальности: например, он умеет приспосабливаться к любым дорогам.

Аббревиатуру FNR компания Chevrolet расшифровывает, как Find New Roads, утверждая, что эта фраза является основным слоганом компании. Литера же X в названии концепта должна намекать на его вседорожную сущность.

Инновационность прототипа заключается в его повышенной адаптивности: водитель может настроить под себя массу характеристик, включая работу силовой установки, жесткость подвески, дорожный просвет и даже аэродинамические показатели – кузов вседорожника снабжен активными аэродинамическими элементами, включая спойлеры, накладки на пороги, заслонки в радиаторной решетке и спицы колесных дисков.

Все регулируемые компоненты вседорожника могут настраиваться и в автоматическом режиме. Изменять свои показатели может даже атмосферная подсветка футуристичного салона – она регулируется в зависимости от скорости и выбранного режима движения.

Что интересно, при этом у силовой установки всего два режима работы – Versatility (для обычных условий) и Sport. Характеристики самой силовой установки не раскрываются: известно лишь, что она гибридная.

Расширенный уровень трансформационных умений получил и интерьер кроссовера, насыщенный, среди всего прочего, и мультимедийными решениями. Доступ в салон FNR-X осуществляется через распашные двери (кузов лишен средних стоек), причем задние могут управляться и дистанционно.

Что касается электронных инноваций, которые демонстрирует вседорожник, то они заключаются прежде всего в системе полуавтономного управления, основанной на комплексе датчиков и радаров. Утверждается, что с ее помощью концепт может сам принимать решения в сложных дорожных ситуациях.

Создан концепт в азиатском инжиниринговом центре концерна General Motors. О серийных перспективах Chevrolet FNR-X пока ничего не сообщается.