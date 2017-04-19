Представлен обновленный Lexus NX

Компания Lexus провела плановый рестайлинг своего самого компактного кроссовера. И хотя визуальные изменения — сугубо косметические, японцы не поленились поработать и над ходовыми качествами паркетника.

Изначально вычурный дизайн компактного премиум-паркетника не позволяет бегло определить список визуальных доработок, но существующие владельцы легко опознают обновленный вариант. Lexus NX 2018 модельного года получил обновленную решетку радиатора и бамперы, светодиодную оптику с более современной графикой и новые противотуманки.

На корме появились измененные фонари, насадки на выхлопные трубы, нижний спойлер иного дизайна, а гибридная версия NX300h обзавелась еще и L-образными хромированными декоративными элементами. Довершают рестайлинг несколько вариантов новых 18-дюймовых легкосплавных дисков в списке дополнительного оснащения.

Моторную гаммы инженеры Lexus решили не подвергать ревизии, зато вроде как неслабо поработали с ходовой частью кроссовера. Обновленному NX достались другие пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и сайлентблоки, которые обеспечивают «улучшенную реакцию на поворот руля» и должны позитивно сказаться на управляемости. За повышенный комфорт отвечают перенастроенные амортизаторы AVS с адаптивной регулировкой жесткости — теперь это та же система, что устанавливается на премиальное купе LC500.

Как и прежде, кроссовер с пакетом F-Sport отличает от обычных версий более агрессивным передком с черной решеткой радиатора, колесными дисками «спортивного» дизайна, а также особой отделкой салона, элементы которой при рестайлинге тоже были слегка пересмотрены.

Точные сроки появления обновленного Lexus NX на российском рынке пока не сообщаются.