В Toyota Land Cruiser 40 добавили современную начинку

Базирующаяся в Майями компания FJ Company, специализирующаяся на восстановлении и доработках внедорожников Toyota Land Cruiser 40-й серии, представила свой новый проект. За основу фирма взяла автомобиль образца 1972 года, добавив в него современную техническую начинку и оснащение.

На классический внедорожинк, кузов и рама которого были полностью восстановлены, установили новую внедорожную подвеску австралийской фирмы Old Man Emu. Кроме того, машина получила современные тормоза, усилитель рулевого управления и другую силовую установку.

Автомобиль оснастили «тойтовским» мотором серии 3 F-E, выпускавшимся в конце 1980-х. Это четырехлитровый бензиновый агрегат, выдававший 155 сил и 303 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В компании сохранили стилистику интерьера классической машины, но добавили кондиционер, сиденья с подогревом и современную аудиосистему.

Цены на подобные внедорожники с современной начинкой начинаются от 55 тысяч долларов. Топовые варианты обойдутся в 90 тысяч долларов. Свою машину можно собрать в конфигураторе на сайте FJ Company.