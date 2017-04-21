Jeep подготовил для китайцев семиместное «облако»

Американцы устроили на шанхайской выставке смотрины концепту Yuntu, созданному специально для Китая. Если прототип перевоплотится в серийный внедорожник, он может стать самой крупной моделью в линейке марки Jeep.

По габаритам прототип превосходит нынешнее поколение Jeep Grand Cherokee, имеет распашные двери и кузов без средних стоек, а также шесть индивидуальных посадочных мест. Судя по количеству свободного места в салоне, серийная модель легко может стать семиместной – для этого потребуется всего лишь заменить два кресла на втором ряду на сплошной диван. Отделан интерьер прототипа светлой кожей и натуральным деревом.

Одним из основных достоинств концепта стала его мультимедийная система. Jeep Yuntu снабжен не только цифровой панелью приборов и сенсорным монитором на центральной консоли: свои дисплеи имеются и у каждого из оставшихся пяти пассажиров. Кроме того, каждый из обитателей четырех задних кресел получил еще и независимую сенсорную панель для управления мультимедийными функциями: таким образом, общее число дисплеев достигает 11. При помощи сенсоров задние пассажиры могут управлять и настройками климатической установки.

О том, каким именно двигателем оснащен Jeep Yuntu, пока ничего не сообщается. По сведениям местной прессы, производство серийной модели по мотивам концепта может начаться уже в следующем году, а именоваться она будет Jeep Commander. Cтоит отметить также, что концепт Yuntu может оказаться своеобразной пробой сил перед запуском американской компанией давно обещанной премиальной модели, известной пока под названием Grand Wagoneer.