Мировой дебют Honda CR-V Hybrid состоялся в Шанхае

В рамках Международного Автосалона в Шанхае состоялась мировая премьера новой модели Honda CR-V Hybrid.

Гибридный кроссовер, оснащенный системой Honda Hybrid i-MMD с двумя двигателями, сочетает непревзойденные динамические характеристики и экологические показатели. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу на китайском рынке во второй половине 2017 года.

В дополнение к гибридной модели CR-V, компания Honda продолжит разработку электромобилей. Так, в 2018 году планируется выпустить эксклюзивную модель такого типа для Китая.

На стенде Honda посетители смогут также увидеть модель Honda NeuV – концепт автомобиля с искусственным интеллектом, новый CR-V с 1,5-литровым турбомотором, внедорожник UR-V, выпущенный в марте текущего года, а также Avancier 240 Turbo, который также поступит в продажу на китайском рынке в текущем году.

«В рамках нашей цели увеличить глобальные продажи новых типов автомобилей к 2030 году, мы стремимся развивать инновационные технологии. В Китае, где происходят динамические изменения, мы продолжим предлагать новые продукты и автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии и сочетающие интеллектуальные технологии», — прокомментировал президент Honda Motor Co, Такахиро Хачиго.

В Китае мы стремимся реализовать успехи на трех уровнях: сделать выбросы более чистыми, увеличить экономию топлива и электрифицировать нашу продукцию. Мы стремимся достичь этих целей как можно быстрее с помощью наших оригинальных технологий. Исходя из этого, мы решили вывести в 2018 году эксклюзивную модель для китайского рынка. В дополнение к CR-V Hybrid, это позволит расширить спектр предлагаемых продуктов для китайских клиентов», — прокомментировал президент китайского представительства Honda, Ясухиде Мизуно.