В США набирают механиков, которые будут переделывать «УАЗики»

Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ.

Полтора года назад стало известно, что американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами, основателем которого является Эдуард Орлов, собирается заняться доработкой УАЗ «Хантер». Весной 2016-го стало понятно, что амбициозный проект заморожен: компания решила взять паузу, пока курс российской валюты не стабилизируется.

В начале марта было объявлено, что проект снова запущен. Тогда Эдуард Орлов сообщил «Авто Mail», что доработка всей подвески, включая 7-дюймовый лифт кузова, а также комплект из силовых бамперов, порогов и фирменного экспедиционного багажника будут стоить «всего» $7 500. То есть стоимость готового «Хантера» составит около 1 млн 100 тысяч рублей.

Чуть позже выяснилось, что ателье создало дочернюю структуру DEVOLRO UAZ, которая и займётся всеми направлениями тюнинга «уазиков». Кроме того, по словам представителей компании, после встречи с руководством группы Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) стал понятен план действий по доработке отечественного внедорожника.

По плану, примерно через полтора месяца американская сторона должна получить для переделки девять «Хантеров», а в сентябре-октябре этого года будут представлены первые четыре машины. Сейчас DEVOLRO UAZ набирает сотрудников, которые «из швейной машинки могут построить танк» и «проживают на территории США».