Honda выпустит укороченную версию кроссовера Pilot

Автопроизводитель собирается выпустить менее вместительную версию кроссовера Honda Pilot с укороченной колесной базой, сообщает издание WardsAuto. Такой автомобиль адресован тем клиентам, кто нацелен на крупный вседорожник, однако не нуждается в большом багажнике или 7-местной компоновке салона. «Коротыш» на базе модели Pilot мог бы занять нишу между младшей моделью CR-V, у которой нет двигателей большого объема и мощности, и полноценным «Пилотом» с тремя рядами сидений.

По предварительным данным, новая версия Honda Pilot сохранит под капотом комбинацию из 3,5-литрового бензинового двигателя V6 мощностью 280 л.с. (355 Нм), 6- или 9-ступенчатого автомата в зависимости от модификации. Технические подробности об этом проекте пока не сообщаются, равно как и не подтвержден сам факт его появления.

Осведомленные источники утверждают, что серийный выпуск «короткого» Pilot будет налажен в сентябре 2018 года на заводе Honda в Алабаме. Таким образом, премьера нового кроссовера может состояться в конце нынешнего — начале следующего года.

Напомним, что российская версия «Пилота» технически отличается от американской. Машины для нашего рынка продаются с 3,0-литровым V6 на 249 л.с. Начальная стоимость составляет 3 млн рублей.