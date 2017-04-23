Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini Urus

Одна из самых ожидаемых новинок итальянской марки — кроссовер Lamborghini Urus еще не имеет серийного статуса. Его производство начнется в лучшем случае в конце нынешнего года. Однако, российские покупатели уже оформили около четырех десятков предзаказов на новинку.

На российском рынке «живые» Lamborghini Urus появятся не ранее середины 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора дилерского центра марки в нашей стране Сергея Мордовина.

По его словам, ожидаемая цена вседорожника составит около 250 000 евро, а на данный момент для предзаказа достаточно внести 10% от этой суммы. В числе уже разместивших заказы – клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга, коих набралось уже более 40.

Отмечается, что в прошлом году в России официально было продано 34 автомобиля Lamborghini, но после появления в продаже вседорожника наша страна может стать одним из ключевых рынков для итальянской марки (прогнозируемые продажи – до 150 «Урусов» в год). Уже в нынешнем году в Москве может появиться флагманский дилерский центр Lamborghini площадью более 1 300 кв.м. Задумались в Lamborghini и об открытии шоу-румов в регионах.

Вседорожник Lamborgini Urus должен быть построен на платформе концерна Volkswagen – той же, что использована в конструкции Audi Q7 и Bentley Bentayga. Его планируется снабдить совершенно новым четырехлитровым V8 с турбонаддувом, благодаря которому Urus должен стать лидером сегмента по динамике и скорости. Впервые прототип кроссовера компани Lamborghini продемонстрировала еще в 2012 году.