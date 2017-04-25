Audi назвала российские цены на «горячий» SQ5

Представленный на автомобильном салоне в Детройте в январе 2017 года, кроссовер Audi SQ5 оснащен алюминиевым бензиновым 3-литровым мотором с турбонагнетателем типа twin-scroll, пришедшим на смену компрессору. Мотор выдает 354 л. с. и 500 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач tiptronic и системой полного привода quattroс, а разгон до 100 км/ч в SQ5 занимает 5,4 секунды.

При динамичном прохождении поворотов автоматика при необходимости подтормаживает колеса, находящиеся на внутреннем радиусе, помогая «ввинчиваться» в поворот. В обычном режиме система полного привода перераспределяет крутящий момент с небольшим акцентом на заднюю ось, однако в любой момент тяга может быть передана на передние колеса. За доплату есть «спортивный» дифференциал quattro, который, распределяя тягу между задними колесами.

Новый Audi SQ5 на 35 кг легче предшественника – снаряженная масса модели 2017 года составляет 1 995 кг. Снижение массы обеспечило использование алюминия и высокопрочных сталей в конструкции кузова. Длина автомобиля составляет 4671 мм, ширина – 1893 мм, высота – 1635 мм, а его колесная база равна 2824 мм.

Внешне самая мощная модель в линейке Q5 отличается дизайном решетки радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками и контрастными декоративными элементами матового темно-серого цвета Twilight Grey и литерами S красного цвета, расположенным на кузове. Плюс спортивные бамперы, четко очерченные воздухозаборники и диффузор с сетчатой вставкой. Светодиодные фары головного света входят во все версии кроссовера.

В стандартное оснащение Audi SQ5 входит адаптивная пневматическая подвеска, система Audi drive select, многофункциональный спортивный руль, комбинированная обивка салона из материала Alcantara и кожи, информационно-развлекательная система MMI Radio Plus, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером сзади, информационная система водителя с цветным дисплеем. Также в салоне устанавливаются спортивные передние сиденья.

За доплату автомобиль может быть оснащен виртуальной панелью приборов Audi Virtual cockpit, проекционным дисплеем, светодиодными матричными фарами Audi Matrix. Также предлагается функция автоматической парковки, ассистент при перестроениях, система Audi pre sense, которая принимает превентивные меры для защиты пассажиров при угрозе столкновения, адаптивный круиз-контроль, который работает в диапазоне скоростей от 0 до 250 км/ч.

Новый Audi SQ5 уже сейчас доступен для заказа. Первые автомобили появятся у официальных дилеров летом 2017 года. Цена — от 4 100 000 рублей.