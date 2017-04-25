В США начали собирать новый Honda CR-V для России

Компания Honda начала производство кроссовера CR-V нового поколения для российского рынка. Выпуск модели налажен на предприятии автопроизводителя в городе Ист-Либерти (штат Огайо) в США.

Продажи Honda CR-V нового поколения начнутся в России в середине 2017 года. В РФ модель будет предлагаться с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4, сочетающимися с вариатором. Отдача моторов пока не называется. На кроссовере предыдущего поколения агрегаты аналогичного объема выдавали 150 и 188 лошадиных сил соответственно.

Как сообщалось ранее, российский вариант модели будет комплектоваться мультимедийной системой на базе операционной системы Android. Комплекс будет поддерживать приложение «Яндекс. Навигатор» с картами более чем 250 городов.

Все модификации CR-V для российского рынка будут комплектоваться системой полного привода, а также обогреваемой зоной покоя дворников.

Россия станет вторым после США рынком, на котором начнутся продажи Honda CR-V второго поколения.