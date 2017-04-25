КРАЗ оснастил шасси 6х6 установкой «Красный дьявол»

В линейке спецтехники КРАЗ появился оригинальный автомобиль со снегоуборочным оборудованием.

Новинка построена на «заслуженном» полноприводном шасси КРАЗ-6322, которое оснастили шнекороторной установкой и отвалом для уборки снега. Автомобиль создан для части технической службы ГУ ГСЧС Николаевской области.

Шнекороторная установка — американской марки Red Devil («Красный дьявол»). Данное приспособление позволяет ежечасно «перемалывать» по 1 500 (!) кубометров снега, ширина уборки снега составляет 2,74 метра, притом высота снежного покрова может достигать 1,2 метра.

Стоит обратить внимание, что для привода шнекоротора на шасси смонтирован отдельный дизельный двигатель, который расположен над задней осью грузовика, чтобы улучшить развесовку. Управляется установка пультом украинской марки Tital.

Отвал длиной 2,95 метра, предназначенный для уборки снега, изготовлен из высококачественной стали и усилен ребрами жесткости. Ширина обрабатываемой зоны проезжей части при работе отвалом составляет 2,7 метра, высота преодолеваемого снежного покрова — 60 сантиметров.

Как отмечает пресс-служба автозавода, суровые зимы со снежными заносами, изменчивость погоды, в частности, нехарактерные сезонные погодные условия (как нынешний снежный апрель), «как нельзя лучше демонстрируют актуальность такой спецтехники в автопарках дорожных и коммунальных служб и подразделениях ГСЧС».

Стоит добавить, что КРАЗ-6322 — это преемник знаменитой 260-й серии. Какими моторами оснащён данный экземпляр вездехода, не сообщается. Скорее всего, это ярославские дизели ЯМЗ, которые КРАЗ по известным причинам вынужден закупать через соседнюю Беларусь.