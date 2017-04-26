Багги сделал обратное сальто и проехал по «стене смерти»

Компания UTVUnderground опубликовала четвертый ролик серии XP1K, в котором американский гонщик АрДжей Андерсон ездит на багги Polaris RZR XP Turbo EPS по бездорожью. В новом видео пилот сделал обратное сальто, а также проехал по «стене смерти». Первый ролик серии появился в 2013 году.

Съемки видео проходили в южной части Калифорнии. Декорации и трамплины для ролика сделали в компании Off-Road Management Group.

Багги, на котором в ролике ездит Андерсон, оснащается 168-сильным турбомотором. На машину также поставили доработанную подвеску от Holz Racing Products со стойками Walker Evans Racing, новую приборную панель, новое кресло и новые, пятиточечные ремни безопасности.