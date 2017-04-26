Пикап Mitsubishi L200 получил «варварскую» спецверсию

Британское подразделение Mitsubishi Motors запустило программу Special Vehicla Projects, в рамках которой модельный ряд марки получит разнообразные особые модификации. Первенцем этой программы стал пикап L200, которому добавили агрессии во внешности, обновили салон и дали весьма звучное имя.

Пикап Mitsubishi L200 Barbarian SVP отличается от обычной модификации довольно агрессивным внешним видом — на арках появились широкие черные расширители, измениласьрешетка радиатора, передняя оптика «подведена» черными накладками. «Обут» пикап в 17-дюймовые черные колесные диски на внедорожных шинах BF Goodrich.

Интерьер изменился не так масштабно: поменялась отделка кресел, а также появились таблички, которые указывают на то, что автомобиль выпущен ограниченной серией. А серия действительно ограничена: производитель планирует выпустить всего 250 таких автомобилей.

Двигатель для эксклюзивной серии L200 положен только один — 2,4-литровый турбодизель, выдающий 178 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Он может работать в паре с шестиступенчатой механикой или пятиступенчатым автоматом. Оснащение L200 Barbarian включает биксеноновые фары, круиз-контроль, систему бесключевого доступа, датчики дождя и света и мультимедийную систему с навигацией и камерой заднего вида.

В Великобритании за Barbarian SVP просят 28 479 фунтов (чуть более двух миллионов рублей). Модель будет доступна в двух вариантах цветов: синем Electric Blue и черном Cosmos Black. Какая модель следующей получит особое исполнение в рамках программы Special Vehicle Projects, пока не сообщается. По версии британского издания Autocar, это будет внедорожник Shogun, который продается в России как Pajero.