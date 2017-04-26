Экспедиция на старт

Сегодня стартует 6-я автомобильная научно-культурная экспедиция Школы культурологии Высшей Школы Экономики «Культурные эффекты границы» при поддержке журнала «Клуб 4х4» и компании Jaguar Land Rover Россия.
Экспедиция будет проходить по югу России и Азербайджана по маршруту Элиста, Махачкала, Дербент, Кубачи, Ботлих (дагестанский Париж), Гуниб (крепость Шамиля), Кизляр, Баку, Грозный.
Лучшие студенты НИУ ВШЭ будут изучать историю, а главное нынешнее положение народных промыслов в республиках Северного Кавказа. Полученные знания и информацию они будут отражать в своих научных и дипломных работах.
А пока первый этап молодых культурологов и руководителя Школы культурологии проф. Виталия Алексеевича Куренного — знакомство с их научными лабораториями — прекрасными Jaguar F-PACE и Land Rover Discovery Sport. Именно эти два автомобиля встанут на замену привычным университетским аудиториям и все семинары и консультации будут проходить именно в них.