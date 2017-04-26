Экспедиция на старт

Лучшие студенты НИУ ВШЭ будут изучать историю, а главное нынешнее положение народных промыслов в республиках Северного Кавказа. Полученные знания и информацию они будут отражать в своих научных и дипломных работах.

А пока первый этап молодых культурологов и руководителя Школы культурологии проф. Виталия Алексеевича Куренного — знакомство с их научными лабораториями — прекрасными Jaguar F-PACE и Land Rover Discovery Sport. Именно эти два автомобиля встанут на замену привычным университетским аудиториям и все семинары и консультации будут проходить именно в них.