«Шесть морей и два океана»

15 мая во Владивостоке стартует мотопробег «Два океана», который пройдёт через всю Евразию — от Тихого до Атлантического океана, и финиширует в Лиссабоне. Таким образом, его участники проедут на трициклах Can-Am Spyder с востока на запад всю территорию России и Европы. Но самое интересное, что к пробегу на любом из его отрезков, могут присоединиться все желающие: квадроциклисты, мотоциклисты и автомобилисты – всем им организаторы обещают радушный приём. Но это ещё не всё. За две недели до этого, 1 мая, из Дербента на квадроциклах Can-Am Outlander 6×6 выедет экспедиция «Шесть морей», которая будет двигаться с юга на север, из Дагестана на полуостров Рыбачий. Её ключевыми точками станут шесть морей: Каспийское, Чёрное, Азовское, Балтийское, Белое и Баренцево.

1 июня участники обеих экспедиций встретятся ровно в середине каждого из своих маршрутов – в Москве, чтобы рассказать о своих впечатлениях всем желающим.