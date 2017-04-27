«GM-АвтоВАЗ» не подготовил финансовую модель для новой «Нивы»

На вопрос «получит ли совместное предприятие GM-АВТОВАЗ госгарантии и почему рассмотрение вопроса затянулось», Дворкович ответил, что «это сложный проект», однако на последнем совещании была достигнута договоренность обновить финансовую модель и рассмотреть её на ближайших советах директоров. После этого документ передадут банкам для возможного финансирования.