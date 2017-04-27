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Новости   27 апреля 2017    4

«GM-АвтоВАЗ» не подготовил финансовую модель для новой «Нивы»

В интервью «Интерфаксу» заместитель председателя правительства Российской Федерации ответил на вопросы, касающиеся нового поколения российско-американскго внедорожника

На вопрос «получит ли совместное предприятие GM-АВТОВАЗ госгарантии и почему рассмотрение вопроса затянулось», Дворкович ответил, что «это сложный проект», однако на последнем совещании была достигнута договоренность обновить финансовую модель и рассмотреть её на ближайших советах директоров. После этого документ передадут банкам для возможного финансирования.

Мы тогда сможем оказать поддержку, а сейчас нет даже утвержденной финансовой модели этого проекта. Без неё невозможно в банк прийти, бизнес-плана нет, по сути. Аркадий Дворкович

При этом вице-премьер не считает, что GM и АВТОВАЗ искусственно затягивают процесс, несмотря на то, что новинка под маркой Chevrolet создаст конкуренцию будущей Lada 4×4. По информации чиновника, стороны согласовали «технические параметры и стыковки», но «без одобренной советом директоров финансовой модели невозможно двигаться вперёд».

Как считает Дворкович, если финансовая модель будет понятна и одобрена «Сбербанком», как банком, который проявил интерес к данному проекту, то правительство будет готово предоставить гарантии. «Положительное решение кредитного комитета должно быть на одобренную финансовую модель, тогда будут гарантии», — добавил заместитель председателя Правительства РФ.


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