Новый кроссовер Skoda Karoq сняли на видео

Наследник кроссовера Yeti попал в объектив видеокамер во время испытаний на дорогах общего пользования

В Сеть попало видео, на котором запечатлен новый кроссовер Skoda, который, как предполагают СМИ, получит название Karoq. Формально это уже второе шпионское видео с чешской новинкой. Однако на этот раз автомобиль удалось заснять в светлое время суток.

Некоторые детали предстоящей премьеры уже известны. Например, ранее сообщалось, что новая модель Karoq позаимствует многие технические характеристики у кроссовера SEAT Ateca и поступит в продажу до конца 2017 года.

Предполагается, что автомобиль будет построен на платформе MQB. Моторная линейка может включать в себя бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 125 до 220 и от 120 до 184 лошадиных сил соответственно. Не исключено, что впоследствии появится версия с гибридной силовой установкой.

Премьера нового автомобиля Skoda состоится 18 мая в Стокгольме.