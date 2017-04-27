Mitsubishi и Top Gear превратили пикап L200 в «Пустынного воина»

Британское подразделение Mitsubishi уже «прокачало» пикап L200 в рамках программы выпуска эксклюзивных модификаций для модельного ряда марки. Однако получившаяся версия Barbarian показалась им недостаточно экстремальной, и разработчики обратились к парням из Top Gear.

Если модификация Barbarian, подготовленная в рамках программы Mitsubishi Special Vehicle Projects, отличалась хоть и агрессивным, но умеренным стайлингом, то при создании нового проекта под названием Desert Warrior («Пустынный воин») разработчики буквально сорвались с цепи, подбадриваемые журналистами британского издания Top Gear.

Совместными усилиями творческая команда оснастила пикап L200 массивным трубчатым каркасом в грузовом отсеке, предусмотрев специальные ниши для двух полноразмерных запасных колес и мопеда Motoped Survival. Над всем этим добром установлено крыло. Причем не антикрыло, а фрагмент самого настоящего крыла от самолета.

Кроме того, пикап «обули» в новые колесные диски с внедорожными шинами и сделали лифт подвески, а кузов по кругу защитили силовым обвесом с лебедкой спереди и необычными расширителями на арках. Кроме того, пикап получил дополнительные светодиодные люстры освещения, а стандартные кресла в салоне уступили место спортивным «ковшам».

А вот двигатель никаким изменениям не подвергся. Это хорошо знакомый 2,4-литровый турбодизель мощностью 180 л.с.

Автомобиль обещают показать в Бирмингеме, на выставке коммерческой техники. Конечно, Desrt Warrior является выставочным концептуальным образцом, а вот его «брат» Barbarian SVP уже поступил в продажу в Великобритании. За него просят 28 479 фунтов (чуть более двух миллионов рублей).

Модель будет доступна в двух вариантах цветов: синем Electric Blue и черном Cosmos Black. Какая модель следующей получит особое исполнение в рамках программы Special Vehicle Projects, пока не сообщается. По версии британского издания Autocar, это будет внедорожник Shogun, который продается в России как Pajero.