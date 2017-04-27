Как прошла «Мотовесна»

21-23 апреля в КВЦ «Сокольники» мотоциклисты открыли сезон с «Мотовесной», IV выставкой техники для активного отдыха. На 140 стендах более 23000 посетителей увидели мотоциклы, скутеры, экипировку, тюнинг и другие предметы, так или иначе связанные с мототехникой. На выставке присутствовали все крупные мотоциклетные бренды: BMW, Harley-Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Aprilia, Moto Guzzi, BRP и другие. Состоялось несколько российских премьер, индийский концерн Bajaj впервые в Европе показал нейкед Dominar 400. Несмотря на прохладную погоду, 22 апреля, состоялось общемосковское открытие мотоциклетного сезона. Свыше двух тысяч мотоциклистов под руководства движения «Мотомосква» стартовали колонной на проспекте Сахарова и финишировали на «Мотовесне». Мероприятие проходило при поддержке городских властей, которые перекрыли дорогу и обеспечили безопасное передвижение. В Сокольниках колонну встретили большой мотоциклетной парковкой и уличной шоу-программой, в которую вошло прыжковое Motul FMX Show команды Алексея Колесникова, езда по препятствиям группы триалистов под руководством Сергея Серегина, заезды дрифт-трайков, детские гонки на беговелах, рок-н-ролльные концерты. В XI Custom&Tuning Show участвовало 72 мотоцикла в состоянии от глубокого тюнинга до полной переделки. Это новый российский рекорд, заметно больше, чем было на всех предыдущих мероприятиях. Выросло не только количество, но и качество: из-за большого количества сильных работ судьям пришлось подумать, кому присуждать призы. В самом престижном классе Freestyle, допускающем любые модификации вплоть до полной перестойки, победителя определили без затруднений. Первое место заняла «Ява», над которой поработала мастерская Zillers Garage. Понять, что это чудо техники было чешским мотоциклом, можно только по двигателю и надписи. Именно оно выиграло первый приз, поездку на чемпионат мира по кастомайзингу в Германию. Как сказали специалисты из Европы и США, помогавшие судить мероприятие, у этого мотоцикла есть все шансы на высокие места на соревнованиях любого уровня.

Очередная выставка техники для активного отдыха, «Мотозима-2017», пройдет в Сокольниках 3-5 ноября!