Bentley Bentayga с дизелем добрался до России

Компания Bentley открыла прием российских заказов на роскошный кроссовер Bentayga с дизельным мотором, который заявлен как самый быстрый в мире вседорожник с таким типом двигателя. Известна и российская цена.

Прием российских заказов Bentley Bentayga Diesel стартует в мае, а «живые» автомобили появятся на наших дорогах осенью этого года. Цена — от 11 900 000 рублей.

Дизельная «Бентайга» оснащена 4-литровым V8 с тройным турбонаддувом, который развивает 421 л. с. и 900 Нм крутящего момента с 1000 об/мин. С таким мотором разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/час — в Bentley заявляют, что это самый быстрый серийный дизельный вседорожник в мире. При этом запас хода дизельной Bentayga превышает 1000 км.

Салон дизельной версии Bentayga будет доступен в трех конфигурациях: на 4 (задний диван — раздельный), 5 (задний диван — цельный, 3-местный) или 7 мест.

У кроссовера есть настройки режимов для дорожных и внедорожных условий, система контроля крена Bentley Dynamic Ride, рулевон управленин с электроусилителем, адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, парковочный ассистент и автопилот, системы экстренного торможения, контроля на спуске и удержания в полосе, а так же проекционный дисплей на лобовом стекле.

Встроенная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигатором имеет жесткий диск на 60 Гб, а также предусматривает возможность выбора одного из 30 языков интерфейса.