Volkswagen показал на видео свой T-Roc соперника Nissan Juke

Тестовый прототип компактного кроссовера Volkswagen T-Roc ранее уже попался фотошпионам на ходовых испытаниях с минимальным количеством камуфляжа. И вот теперь Volkswagen опубликовал первое видео закамуфлированной новинки, которая тестируется в пустыне.

T-Roc был представлен в виде концепта еще три года назад, и эта модель, проходящая ходовые предсерийные испытания, заметно отличается от того необычного прототипа. Серийный кроссовер будет построен на модульной платформе MQB, как и его ближайшие родственники Golf и Tiguan, однако будет несколько компактнее «Тигуана»: примерно на 30 см короче и на 15 ниже. При этом колесная база нового кроссовера сократится всего на 4 см.

Кроссовер укомплектуют целой линейкой новых турбомоторов, куда войдут, в частности, 115-сильный трехцилиндровый агрегат объемом 1,0 л и полуторалитровый мотор мощностью 130 и 150 л.с. от обновленного «Гольфа». Будет и старый-добрый 1,4 TSI.

Линейку дизельных агрегатов составят из обновленных 1,6- и 2,0-литровых моторов. Обещана и версия GTI, которая получит бензиновый турбоагрегат мощностью около 250 л.с., и гибридная и полностью электрическая модификации. При этом, как водится, покупатель сможет выбирать между 6-ступенчатой механикой и 7-диапазонным роботом, а также между приводом на передние или на все колеса.

Что касается набора опций, то вседорожнику окажутся доступны как минимум цифровая панель приборов Active Info Display и модернизированная мультимедийная система с 9,2-дюймовым монитором, распознающая жесты и голосовые команды.

В списке будущих конкурентов — Nissan Juke, Renault Captur, Jeep Renegade.