Кроссовер Mazda CX-9 доедет до России

Второе поколение большого кроссовера Mazda CX-9 было представлено еще в ноябре 2015 года. Но до сих пор эта модель не была представлена в России. Теперь российский офис намерен исправить ситуацию.

По планам, компания Mazda привезет новый СХ-9 в Россию осенью этого года. Об этом Autonews рассказал глава российского офиcа Mazda Йорг Шрайбер. Цены и комплектации автомобиля назовут ближе к старту продаж.

Новая Mazda CX-9 после смены поколения стала на 30 мм короче, но колесная база, наоборот, растянулась на 55 мм больше. Кроме того, машина заметно полегчала — на 80-125 кг, в зависимости от исполнения.

Под капотом у CX-9 сейчас только один мотор — бензиновый 2,5-литровый агрегат с турбонаддувом, развивающий 253 л.с. и 420 Нм крутящего момента и работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом. Базовая версия — с передним приводом, за доплату есть полноприводная трансмиссия.

В базовое оснащение входят двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, датчики давления в шинах и задний парктроник, а для России предложат подогрев заднего дивана.

В конкуренты на российском рынке заявлены Toyota Highlander (от 3 635 000 рублей), Honda Pilot (от 2 999 000 рублей), Ford Explorer (от 2 749 000 рублей), Nissan Pathfinder (от 2 755 000 рублей), Hyundai Grand Santa Fe (от 2 424 000 рублей) и Kia Sorento Prime (от 2 134 900 рублей).