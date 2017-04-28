На «УАЗ Патриот» будут ставить задние дисковые тормоза

УАЗ решил оснащать внедорожник «Патриот» задними дисковыми тормозами. Сейчас на автозаводе завершаются соответствующие конструкторские работы. Об этом рассказал приближенный к автозаводу источник.

По всей видимости, задние дисковые механизмы планируют устанавливать только на дорогие комплектации внедорожника. Но когда именно появится новшество — пока неизвестно.

Сейчас задние тормоза у «Патриота» с конвейера только барабанные. Однако независимые тюнинговые компании уже несколько лет предлагают комплекты задних дисковых механизмов с суппортами производства ГАЗ для самостоятельной установки.

Напомним, UAZ Patriot выпускается c 2005 года. За 12 лет машина пережила несколько крупных модернизаций, в ходе последней, проведенной в 2016 году, она получила новый салон, измененные комплектации и новую решетку радиатора. Сейчас UAZ Patriot доступен только с бензиновым мотором ЗМЗ-409 объемом 2,7 л и мощностью 135 л.с. Стоимость внедорожника в базовой комплектации составляет 749 000 рублей.