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Новости   28 апреля 2017    20

На «УАЗ Патриот» будут ставить задние дисковые тормоза

УАЗ решил оснащать внедорожник «Патриот» задними дисковыми тормозами. Сейчас на автозаводе завершаются соответствующие конструкторские работы. Об этом рассказал приближенный к автозаводу источник.

По всей видимости, задние дисковые механизмы планируют устанавливать только на дорогие комплектации внедорожника. Но когда именно появится новшество — пока неизвестно.

Сейчас задние тормоза у «Патриота» с конвейера только барабанные. Однако независимые тюнинговые компании уже несколько лет предлагают комплекты задних дисковых механизмов с суппортами производства ГАЗ для самостоятельной установки.

Напомним, UAZ Patriot выпускается c 2005 года. За 12 лет машина пережила несколько крупных модернизаций, в ходе последней, проведенной в 2016 году, она получила новый салон, измененные комплектации и новую решетку радиатора. Сейчас UAZ Patriot доступен только с бензиновым мотором ЗМЗ-409 объемом 2,7 л и мощностью 135 л.с. Стоимость внедорожника в базовой комплектации составляет 749 000 рублей.


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