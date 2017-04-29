Toyota отзывает 250 тысяч машин из-за дефекта дифференциала

В японской компании выяснили, что обнаруженная проблема может привести к потере контроля над автомобилем.

Японский автоконцерн Toyota сообщил об отзыве 250 тыс. пикапов Tacoma, выпущенных с 2016 по 2017 года, передает CNN. Причиной отзыва послужила неисправность в заднем дифференциале, из-за которой может случиться утечка масла.

«Во время движения неполадка может привести к падению скорости, так и к полной блокировке колес, что увеличивает риск аварии», — предупредили в Toyota. Вместе с тем, в компании не уточнили, были ли уже зафиксированы подобные случаи.

Пока же владельцам подпавших под отзыв машин предлагается приехать на сервис. Там за счет производителя будет заменена неисправная деталь.