Honda раскрыла комплектации нового CR-V для России

На днях в США стартовало производство кроссовера Honda CR-V нового, пятого поколения, который будет поставлять на российский рынок. И вот теперь Honda рассказала, какие двигатели и комплектации получит CR-V для России.

В Россию новый CR-V будет поставляться с атмосферным 2,4-литровым бензиновым мотором отдачей в 186 Нм и 244 Нм. Максимальная скорость с таким мотором составляет 190 км/ч, разгон от 0-100 км/ч занимает 10,2 секунды. Двигатель сочетается с вариатором и в смешанном цикле расходует 7,8 л/100 км.

Для российских покупателей CR-V 2,4 будет предлагаться в комплектациях Lifestyle, Executive и Prestige. В базовое оснащение входят 8 подушек безопасности, система стабилизации с ассистентом старта на подъеме, адаптивный электроусилитель руля, датчики давления в шинах. Плюс 2-зонный климат-контроль, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ, а также система дистанционного запуска двигателя.

Мультимедиа на операционной системе OS Android обеспечивает подключение к интернету через Wi-Fi и доступ к серверу приложений Honda App Centre, поддерживает интерфейсы Mirror link, Carplay и Android Auto во всех комплектациях. Также мультимедийная система поддерживает воспроизведение музыки через USB, Bluetooth, HDD, iPod и интернет, а также имеет беспроводную телефонную связь HFT.

В версии Executive CR-V получает сиденье водителя с памятью и электрорегулировкой в 8 направлениях (в 4 для пассажира), кожаную обивку, обогрев рулевого колеса и задних сидений, электропривод двери багажника, а к системам активной безопасности добавляется камера бокового обзора Lane Watch и система освещения сектора поворота.

Комплектация Prestige дополнена навигационной системой с жестким диском (HDD) и технологией мониторинга трафика.

Российские цены на новое поколение CR-V в Honda обещают назвать позже.